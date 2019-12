Der Mann, der in sozialen Medien als „Yo Oli“ bekannt ist, hörte das Urteil mit gesenktem Kopf: Wegen sexuellen Missbrauchs einer Jugendlichen wurde der 25-Jährige am Freitag zu acht Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. In zwei Fällen sei es zu sexuellen Kontakten mit einer Schülerin gekommen, von der er wusste, dass sie noch keine 16 Jahre alt war, begründete das Berliner Landgericht.

Er habe die Unreife des Mädchens, das sich als 15-jährig ausgegeben hatte, ausgenutzt. Das Berliner Landgericht legte dem YouTuber zudem auf, 100 Stunden gemeinnützige Arbeit zu leisten und an 30 sexualpädagogischen Einzelgesprächen teilzunehmen. Außerdem wurde er für zwei Jahre einem Bewährungshelfer unterstellt.

Yo Oli wurde von weiteren Vorwürfen freigesprochen

Allerdings habe sich die Anklage „im Wesentlichen nicht bestätigt“, hieß es weiter im Urteil. Junus W., so sein bürgerlicher Name, wurde von weiteren Vorwürfen freigesprochen. Die Anklage lautete unter anderem auf schweren Kindesmissbrauchs, Vergewaltigung und sexuelle Nötigung. W. waren mutmaßliche Übergriffe auf drei damals 13, 14 und 16 Jahre alte Fans vorgeworfen worden.

W. habe die Teenager jeweils unter dem Vorwand, mit ihnen ein Video für einen seiner Social-Media-Kanäle drehen zu wollen, in sein Auto gelockt, hieß es in der Anklage. Davon allerdings war die Staatsanwaltschaft im Laufe des rund dreiwöchigen Prozesses abgerückt.

Yo Oli nutze fehlende Fähigkeit zur sexuellen Selbstbestimmung aus

Sexuelle Aktivitäten hätten damals das ganze Leben des YouTubers bestimmt, hieß es weiter im Urteil. Er sei manipulativ vorgegangen. Strafbar habe er sich in zwei Fällen gemacht. Er habe als Person über 21 Jahren die fehlende Fähigkeit des Opfers zur sexuellen Selbstbestimmung ausgenutzt.

Das Mädchen, das damals tatsächlich 13 Jahre alt und in den „Internet-Star“ verliebt gewesen sei, habe noch nicht die erforderliche Reife gehabt. „Da wird ein entsprechendes Machtverhältnis ausgenutzt“, so der Richter. Sie habe ihm gegenüber erklärt, sie sei 15 Jahre alt. Es sei zu einvernehmlichem Sex gekommen.

Der YouTuber soll es auf bis zu 300.000 Abonnenten gebracht haben. Er hatte bereits seit mehreren Jahren fragwürdige Videos veröffentlicht. Zu sehen war in seinen „Prankvideos“, wie er junge Mädchen auf der Straße anspricht und – oft nach einem Spiel – küsst und anfasst. Und er rappte prahlerisch: „Sie kommen von alleine.“ Als YouTube den Kanal von „Yo Oli“ löschte, habe er bei Instagram und Snapchat weitergemacht, so das Gericht.