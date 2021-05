Der Favorit hat sich wie erwartet durchgesetzt. Der Haussperling, im Volksmund auch Spatz genannt, ist bei der diesjährigen Vögelzählung, die der Naturschutzbund (Nabu) bundesweit organisiert hat, in Berlin wie erwartet am häufigsten gesichtet worden (16.191 Exemplare). Dies erklärte Janna Einöder, die Pressesprecherin des Nabu Berlin. Schon im vergangenen Jahr hatte der Haussperling in der Hauptstadt den ersten Platz belegt. Damals wurden 23.774 Exemplare gezählt.

Die aktuellen Resultate sind allerdings nur Zwischenresultate, da die endgültigen Ergebnisse erst Anfang Juni feststehen. Die bisherigen Zählungen resultieren aus online-Meldungen, weitere Ergebnisse per Telefon oder Post sind noch nicht ausgewertet. In insgesamt 2237 Gärten, Parks und anderen Grünanlagen sind in Berlin insgesamt 68.724 Vögel gezählt worden. 3322 Menschen haben teilgenommen.

Rotkehlchen und Blaumeisen vermehren sich

Auf den Plätzen zwei und drei liegen, wie im vergangenen Jahr, der Star (7370) und die Amsel (5397). Einen enormen Fortschritt bei den Exemplaren hat es beim "Vogel des Jahres", dem Rotkehlchen, gegeben. Deren Zahl ist gegenüber 2020 um 24 Prozent gestiegen (1390).

Der Bestand der Blaumeisen, die 2020 Opfer einer bundesweit grassierenden Epidemie waren, hat sich offenbar gut erholt. Ihre Zahl stieg in Berlin gegenüber dem vergangenen Jahr um 15 Prozent (83356). Dafür gab es beim Mauersegler einen herben Einbruch, die Zahl seiner Exemplare ist, Stand jetzt, in Berlin um 36 Prozent gesunken (3246).

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Mehr zum Thema 50 Milliarden Vögel Vogelkundige liefern Daten für globale Bestandserfassung

Bundesweit haben sich rund 100 000 Menschen an der Zählung beteiligt. Dabei wurden in fast 70 000 Gärten rund 2,3 Millionen Vögel gemeldet. Auch bundesweit hat der Haussperling Platz eins belegt (383859), auf Platz zwei lag die Amsel (208916), auf Rang drei die Kohlmeise (196948).