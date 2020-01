Jetzt: Die Schulung der Helfer

Die eigentliche Zählung hat ja noch gar nicht bekommen. Ab 22 Uhr bis ein Uhr morgens werden die 3725 Helfer unterwegs sein, um nach Obdachlosen Ausschau zu halten.

Jetzt beginnt hier an der Bahnhofsmission am Zoo erst einmal die Schulung der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer. Sie sitzen schon an Biertischen und warten. Sophie Fähnrich, 32 Jahr alt, Personalreferentin, hilft mit, "weil es in Berlin so viele Obdachlose gibt und das Recht auf das Leben in einer Wohnung ein Menschenrecht ist.“