Zählungen wie in der DDR?

Jetzt soll es hier an der Bahnhofsmission gleich eine Pressekonferenz geben. Um 18.30 Uhr wollen der Regierende Bürgermeister Michel Müller (SPD) und Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) über die „Nacht der Solidarität“ informieren.

Bei den Besuchern der Bahnhofsmission herrscht Skepsis. Doris Schmidt hat gerade in der Bahnhofsmission gegessen und steht jetzt in der Kälte . „Was soll die Aktion bringen?“, fragt sie. „Wer kann denn prüfen, ob die Menschen nicht zweimal gezählt werden? Da stimmt doch keine Statistik mehr. Das ist ja wie in der DDR.“ Die Frau, einen roten Schal um den Hals gewickelt, lacht . Dann verschwindet sie in der Nacht. Nach Hause. Sie hat eine Wohnung. Sie hat in der Bahnhofsmission nur kostenlos gegessen