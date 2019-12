Weil es an Wohnungen in Berlin fehlt, müssen sich inzwischen sogar mehrere Haushalte ein und dieselbe Bleibe teilen. Weil nicht nur Mieten und Kaufpreise drastisch stiegen in der letzten Dekade, sondern auch die Kosten der Instandhaltung rund doppelt so schnell wie die Verbraucherpreise, leiden auch Immobilieneigentümer unter den kräftig steigenden Ausgaben fürs Wohnen. Besonders betroffen vom Wohnungsmangel ist, wer nach 2015 einen Mietvertrag abschloss: Er zahlt im Durchschnitt zwei Euro mehr je Quadratmeter nettokalt als langjährige Mieter.

Diese Fakten zum Wohnungsmarkt stellten gleich zwei Chefstatistiker am Mittwoch vor, vom Bundesamt in Wiesbaden und vom Berliner Amt. Solche gemeinsame Auftritte haben Seltenheitswert. Doch die Wohnungs- und Neubaukrise betrifft ganz Deutschland und Berlin zählt neben Frankfurt und Leipzig zu den besonders stark betroffenen Städte. Mit weitreichenden Folgen, weil immer mehr Menschen vor den teuren Mieten ins Umland flüchten und in die Städte pendeln, womit Staus und Umweltschäden zunehmen. Schuld daran ist nach Lage der Dinge der „Baustau“ wie Destatis-Präsident Georg Thiel sagt.

Mit Baustau benennt der Chefstatistiker die viel zu geringe Zahl der fertig gestellten Wohnungen (2018: 287000) gemessen am Bedarf (375000 jährlich). Dass trotz der kräftig wachsenden Bevölkerung zu wenig Wohnungen fertig werden, liege nicht am Willen, denn die Bauämter genehmigen viel und seit Jahren mehr als gebaut wird. „Aufträge im Wert von 9,1 Milliarden Euro wurden nicht umgesetzt“, sagt Thiel. Den Bauunternehmen fehle das Personal. Zwar hätten diese seit 2009 die Zahl ihrer Beschäftigten um 25 Prozent erhöht – aber das ist wenig gemessen an der um fast 300 Prozent gestiegenen Zahl der Aufträge.

Jörg Fidorra vom Amt für Statistik Berlin-Brandenburg zeichnete die Entwicklung seit den 1990er auf dem Berliner Wohnungsmarkt nach: Vom Boom kurz nach Fall der Mauer und Wiedervereinigung mit einer dank staatlicher Förderungen „Spitze“ bei der Bautätigkeit im Jahr 1997 bis zum Tiefpunkt im Jahr 2006, als stadtweit nur noch 3100 Wohnungen entstanden. Weil kein Bedarf mehr da war, so der Statistiker, denn die Bevölkerung wuchs nicht mehr. Erst im Jahr 2007 nahm die Bautätigkeit wieder an Schwung auf, bis im Jahr 2015 schon 11000 Wohnungen fertig wurden das „Niveau der Nachwendejahre“ wieder erreicht war. Und der Anstieg halte an, anders als im Bundesgebiet insgesamt, wo die Kurve schon wieder abfällt.

Zuzug nach Berlin ist rückläufig

Alles gut also? Nein, denn die wichtigste Kennzahl, die die langen Schlangen bei Wohnungsbesichtigungen und steigende Mieten sowie Preise erklärt ist diese: Für 1000 in Berlin registrierten Haushalte gab es im Jahr 2015 nur 952 Wohnungen – eine „deutliche Unterversorgung“ nennt .. das. Und das war vier Jahre zuvor noch anders (997 Wohnungen für 1000 Haushalte).

Warum die Berliner zusammenrücken und sich teils schon Wohnungen teilen müssen, ist bekannt: 327000 Menschen mehr leben in der Stadt (2018) als sieben Jahr zuvor (2011) – das ist so, also ob alle Bewohner von „Bonn oder Münster komplett“ nach Berlin umgesiedelt würden. Der Zuzug „schwächt sich seit 2017 ab“, sagte der Chefstatistiker auch. Aber das entspannt die Lage vorerst nicht – und hat Folgen für die ganze Region bis weit ins Brandenburger Land hinein.

Denn in die Hauptstadt ziehe es vor allem junge Leute in den Zwanzigern und sie bleiben bis in ihre 40er.<TH>Zum „Nestbau“ verließen die Familie Berlin Richtung Umland – und müssen pendeln zu ihren Jobs in die City. Weil die Verkehrswege dafür nicht ausgelegt sind, entstehen lange Staus. Um diesen zu entgehen, führen Pendler teils schon um fünf Uhr in der früh statt um sieben. Kurzum „das führt zu großen Problemen im Personen-Nahverkehr“, sagte Thiel.

Und wie wirkt sich der Mietendeckel aus? Dazu wollten die Statistiker nichts sagen, weil sich mangels Fakten keine valide Aussagen treffen lasse. Schon die nahe liegende Erklärung, dass es an Baufirmen fehlt und deshalb viel mehr Wohnungen genehmigt als fertig werden, relativierte Thiel so: „Vermutlich gelingt es den Firmen nicht, Personal zu gewinnen.“

Und lieferte eine aufschlussreiche Zahl dazu: Auf dem Höhepunkt des Baubooms der 1990er Jahre hatten Betriebe mit mehr als 20 Mitarbeitern rund 700000 Beschäftigte in Lohn und Brot – heute sind es dagegen nur rund 470000. Hinzu komme der „Indiz“, dass es an Personal in den Bauämtern fehle. Das jedenfalls lasse das Angebot des Berliner Senats vermuten, die Bezirke bei der Abarbeitung der Bauüberhänge zu helfen.