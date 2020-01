Mit zahlreichen Veranstaltungen erinnert Berlin am heutigen Montag an die Befreiung des deutschen Vernichtungslagers Auschwitz vor 75 Jahren. Überall in der Stadt finden Veranstaltungen statt, um den Juden und Jüdinnen, den Homosexuellen, den Sinti und Roma und den Menschen mit Behinderung zu gedenken, die von den Nationalsozialisten ermordet wurden.

Am Gedenk- und Informationsort für die Opfer der nationalsozialistischen „Euthanasie“-Morde in der Tiergartenstraße 4 haben sich am Mittag mehrere hundert Menschen versammelt. Junge und alte Menschen, schwarz und bunt gekleidet. Neben Touristen sind auch Politiker und Politikerinnen gekommen, darunter Claudia Roth (Grüne) und Swasan Chebli (SPD). Chebli legt eine weiße Rose ab, ein Chor singt.

Im Anschluss findet eine Gedenkveranstaltung für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen statt. Das Denkmal befindet sich ebenfalls im Tiergarten, in der Eberstraße. Schon von weitem sieht man eine riesige Regenbogenfahne im Wind flattern. An der Gedenkveranstaltung nehmen Ramona Pop (Grüne) und Petra Pau (Linke) teil, aber auch viele Berlinerinnen und Berliner, die der queeren Community angehören. Darunter auch Franka, Moxi und Lea.

Sehen Sie hier unsere interaktive Karte mit den Gedenkorten in Berlin.

Sie haben ein komisches Gefühl bei der Gedenkveranstaltung. „Früher wäre ich nichts wert gewesen“, sagt Lea. Die drei finden es aber gut, dass sie hier die Vielfalt Berlins demonstrieren können. Die Erinnerungskultur sei auf einem guten Weg. Doch Lea stört es, dass nur der homosexuellen und nicht der transsexuellen Opfer dacht wurde. „Wir müssen ein diverseres Bild erlangen“, sagt sie.

Den Auftakt des Gedenktages machte am morgen eine Veranstaltung am Holocaust-Mahnmal, an der die Publizistin Lea Rosh, der Direktor der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden, Uwe Neumärker und der Berliner Bischof Christian Stäblein teilnahmen. Stäblein hat bei der Gedenkveranstaltung eine bundesweite Gedenkminute zur Erinnerung an die Opfer des Holocaust vorgeschlagen. „Ich meine, unser Land täte gut daran, das Gedenken an diesem 27. Januar zu verstärken durch eine zweiminütige Gedenkunterbrechung, in der alles ruhen soll“, sagte er.

Lea Rosh vor dem Berliner Holocaust-Mahnmal. Foto: John MACDOUGALL / AFP

Wer den Opfern des Nationalsozialismus heute gedenken will, hat viele Möglichkeiten: Im Berlin Story Bunker am Anhalter Bahnhof die Ausstellung „Women in the Holocaust - Frauen im Holocaust“. Die Volt-Partei lädt zum Stolpersteinputzen, um 15 Uhr wird in Lichtenberg den Opfern des Faschismus gedacht. Um 18 Uhr findet ein interreligiöser Gedenkgottesdienst in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche statt.

Auch zahlreiche Bundespolitiker und Politikerinnen erinnern heute an die Befreiung von Auschwitz. Im Schloss Bellevue traf der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf drei Überlebende des Holocaust. Am Abend findet ein Konzert in der Staatsoper Unter den Linden unter der musikalischen Leitung von Daniel Barenboim statt, zu dem Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki erwartet werden.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (2.v.r.) spricht im Schloss Bellevue mit Holocaust Überlebenden. Foto: Michael Kappeler/dpa

Die Grünen-Bundesvorsitzende Annalena Baerbock legte einen Kranz vor dem Denkmal für die ermordeten Juden Europas nieder, die Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) putzte Stolpersteine in der Dresdener Straße in Kreuzberg.

Am 27. Januar 1945 befreite die Rote Armee die Häftlinge des deutschen Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz im von Hitler-Deutschland besetzten Polen. Allein dort brachten die Nationalsozialisten mehr als eine Million Menschen um. Der Holocaust kostete insgesamt rund sechs Millionen Juden das Leben. Sie wurden von den Deutschen erschossen und in Gaskammern ermordet oder starben an den Folgen von Hunger, Krankheit und Erschöpfung. (mit dpa,epd)