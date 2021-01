Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) drängt auf einen schnellen nationalen „Impfgipfel“ in Deutschland, um die Impfstoff-Lieferengpässe in den Griff zu bekommen. Mit diesem Vorstoß hat sich Woidke am Mittwoch in Briefen an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und an den Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) gewandt, Berlins Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD).

„Es ist aus meiner Sicht ein wichtiges Signal an die Bevölkerung, dass wir ihre Sorgen ernst nehmen“, heißt es in dem dem Tagesspiegel vorliegenden Schreiben an Altmaier, in dem Woidke an den Bundesminister appelliert zu einem solchen Impfgipfel von Bund, Ländern und Wirtschaft einzuladen.

„Leider müssen wir jetzt feststellen, dass die Hersteller ihre Zusagen nicht einhalten und deutlich weniger Impfstoff liefern als vereinbart war“, so Woidke. „Dies löst in der Bevölkerung Verunsicherung und Empörung aus.“

Bei einem Impfgipfel von Vertretern der Bundesregierung, der Länderchefs und der Wirtschaft könnte nach seinen Worten erörtert werden, Ressourcen und Kompetenzen in Deutschland effizienter zu nutzen.

„Ist es beispielsweise möglich, innerdeutsche Produktionsstandorte um- oder auszubauen, um bei der Herstellung von Impfstoffen zu helfen?“, so der Brandenburger Regierungschef. „Welche Unterstützung könnte die Politik dabei leisten?“

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

In einem Schreiben an Michael Müller, ebenfalls vom Mittwoch, schlägt Woidke dem MPK-Vorsitzenden vor, „schnellstmöglich, aber noch vor dem Ende der kommenden Woche, einen gemeinsamen Impfgipfel mit der Bundesregierung einzuberufen.“ Es bedürfe einer nationalen Initiative, „zeitnah genügend Impfstoffe für die Impfwilligen in Deutschland zu Verfügung zu stellen“, so Woidke. Auch davon werde abhängen, „eine mögliche weitere Infektionswelle zu verhindern.“

In dem Schreiben verweist er auf Folgen der schleppenden Impfstoff-Bereitstellung: „Die Verschiebung von bereits terminierten Impfungen, das Hinauszögern der Wiederholungsimpfungen, die Verfügbarkeit ausreichend vieler Impfdosen, all das verunsichert die Betroffenen sehr.“

Auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) will einen Impfgipfel. „Überall in Deutschland stehen Impfstraßen weitgehend leer, denn die zugesagten Impfstoffe werden nicht wie versprochen geliefert“, sagte Dreyer am Mittwoch dem „Spiegel“. Auf dem Gipfel sollten verbindliche Absprachen über die Lieferung der Corona-Impfstoffe getroffen werden. „Wir brauchen einen klaren und transparenten Impfstoffplan für die kommenden Monate“, sagte Dreyer.