Mit Spannung wird die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Berliner Mietendeckel erwartet. Die soll am Donnerstag gegen 9.30 Uhr veröffentlicht werden. Nach Auskunft eines Gerichtssprechers vom Mittwoch ist die Entscheidung bereits gefallen und wird nun öffentlich gemacht.

Das Gericht entschied über eine Normenkontrollklage, die 284 Abgeordneten der Bundestagsfraktionen von Union und FDP eingereicht hatten. Im Kern ging es um die Frage, ob Berlin überhaupt dazu befugt ist, Gesetze zu erlassen, die die Miethöhe regeln.

Aus Sicht der Kläger fällt das Mietrecht in die Gesetzgebungskompetenz des Bundes und ist dort abschließend geregelt. Durch Berlins Alleingang sei die „Einheit der Rechtsordnung“ gefährdet. Damit sei das Gebot der Widerspruchsfreiheit der Rechtsordnung in Gefahr.

Daneben hatte die 67. Kammer des Landgerichts Berlin dem Bundesverfassungsgericht seinen Beschluss über den Mietendeckel vorgelegt, damit Karlsruhe entscheidet, ob die Landesregelung grundgesetzwidrig und damit nichtig ist.

Die Kammer hatte in ihrer Entscheidung vom März 2020 erklärt, dass das Land Berlin keine Gesetzgebungskompetenz für den Erlass eines Mietendeckels hat. Auch das Amtsgericht Mitte hatte dem zweiten Senat des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe einen Fall mit ähnlichem Tenor zur Entscheidung vorgelegt.

Zu hohe Mieten müssen vom Vermieter gesenkt werden

Der Mietendeckel ist eines der zentralen Projekte der rot-rot-grünen Koalition in Berlin und höchst umstritten. Die auf fünf Jahre befristete Regelung ist bundesweit einmalig. Sie soll verhindern, dass die Mieten in der Hauptstadt weiter so schnell steigen wie in den vergangenen Jahren.

Das Gesetz ist ein zentrales Projekt des rot-rot-grünen Senats. Foto: Christophe Gateau/dpa

Die Entscheidung aus Karlsruhe hat damit fünf Monate vor Abgeordnetenhauswahl im September Auswirkungen auf die Bilanz von Rot-Rot-Grün.

Im Februar 2020 sind die Mieten für 1,5 Millionen Wohnungen auf dem Stand von Juni 2019 eingefroren worden. Bei Wiedervermietungen gelten Obergrenzen. Mieten, die um mehr als 20 Prozent über den Obergrenzen liegen, sind seit 23. November verboten und müssen vom Vermieter gesenkt werden. Ausgenommen sind Wohnungen, die ab dem Jahr 2014 errichtet wurden.

Bei Verstößen gegen den Mietendeckel droht Vermietern eine Geldbuße bis 500.000 Euro. Sollte Karlsruhe den Mietendeckel kippen, stehen Berliner Mieter, die seit geraumer Zeit weniger Miete zahlen müssen, vor einem Problem. Voraussichtlich könnten Vermieter dann die Zahlung der durch den Deckel eingesparten Miete nachträglich verlangen.

Sogar die für den Mietendeckel mitverantwortliche frühere Wohnen-Senatorin Katrin Lompscher (Linke) und andere Vertreter der rot-rot-grünen Koalition hatten Mieter aufgefordert, die bislang eingesparte Miete für den Fall zurückzulegen, dass der Mietendeckel fällt.

Viele Mieter legten kein Geld zurück

Doch nicht einmal die Hälfte der Berliner, die ihre Miete wegen des Mietendeckel senken konnten, haben Geld für diesen Fall beiseite gelegt. Das ergab eine jüngst veröffentlichte Umfrage der Berliner Sparkasse.

Demnach haben lediglich 22 Prozent der Berliner ihren Mietzins senken können.

Davon gaben 41 Prozent an, Geld zurückzulegen, um mögliche Nachforderungen ihrer Vermieter begleichen zu können. 47 Prozent bauten keine finanziellen Reserven dafür auf. Die Sparkasse hatte die Umfrage im Februar durchführen lassen. Befragt wurden 1011 Berliner ab 18 Jahren. Die Ergebnisse seien gewichtet worden und repräsentativ, hieß es.

Auch dem ersten Senat des Bundesverfassungsgerichtes liegen weitere Klagen gegen den Mietendeckel vor, unter anderem von Vermietern und ihren Verbänden. Beklagt werden darin etwa der Eingriff in das Grundrecht auf Eigentum sowie in bestehende Verträge: die rückwirkende Absenkung vertraglich vereinbarter Mieten gilt unter Juristen als Tabubruch.

Dass Karlsruhe nun zunächst über die Normenkontrollklage der Bundestagsabgeordneten entschieden hat, spricht dafür, dass in diesen Fragen noch gar keine Entscheidung fiel. Kippt der zweite Senat den Mietendeckel, müsse der erste Senat nicht über die Klagen der Vermieter und Verbände entscheiden. Eine weitere Klage der CDU- und FDP-Fraktionen im Abgeordnetenhaus vor dem Berliner Verfassungsgerichtshof ist bis zur Karlsruher Entscheidung ausgesetzt worden.