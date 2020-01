Gegner der umstrittenen Säule in Sichtweite vom Reichstag haben am Sonntagvormittag versucht, sie abzubauen. Angeblich soll sie Asche von Holocaust-Opfern enthalten. Das Künstlerkollektiv „Zentrum für politische Schönheit“ (ZPS) hatte sie Anfang Dezember auf dem Gelände der früheren Krolloper gegenüber dem Reichstagsgebäude aufgestellt.

Das für provokante Aktionen bekannte Zentrum wollte nach eigenen Aussagen mit der Stele an das Ermächtigungsgesetz von 1933 erinnern, durch das die Konservativen die Machtübernahme der Nationalsozialisten ermöglichten – und damit vor einer Zusammenarbeit mit der AfD warnen.

Es gab heftige Kritik an der Aktion, unter anderem von jüdischen Gruppen. "Die Shoa darf nicht instrumentalisiert werden", hieß es am Sonntagvormittag auch aus der Gruppe, die die Säule entfernen wollte. Dabei handelt es sich um einen Zusammenschluss von rund 20 Personen, darunter auch Juden, der sich "Aktions Künstler Komitee" (AKK) nennt.

Sie haben sich aus Protest gegen die Säule zusammengefunden, über Twitter. Einer von ihnen ist extra aus Israel angereist: Eliyah Havemann, der Sohn von Wolf Biermann und Enkel des deutschen Chemikers und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus, Robert Havemann.

Polizei entscheidet: Die Protestkünstler müssen den Deckel der Säule wieder anbringen

Eigentlich wollte die Gruppe die Säule "an einen geheimen Ort bringen, damit Historiker in 2000 Jahren sich den Kopf darüber zerbrechen können, was dieses Rohr wohl für einen Zweck gehabt haben könnte", wie es in einer vorab verbreiteten Ankündigung heißt.

Dort schrieb das Kollektiv außerdem: "Das AKK unterstützt die Intention des ZPS, alle Parteien (und insbesondere die CDU) des Bundestags vor einer Zusammenarbeit mit der AfD zu warnen." Jedoch sei man "erschrocken, dass mit den Überresten von Auschwitzopfern Politik und/oder Kunst gemacht wird".

Nur mit Flex-Säge und Hammer ausgestattet, gestaltete es sich allerdings schwierig, die Säule aus ihrem Betonfundament zu entfernen. Zwar gelang es den Protestkünstlern, den Deckel des Mahnmals abzumontieren, doch die hinzugekommene Polizei entschied nach reiflicher Überlegung, dass die Protestkünstler keine Berechtigung für den Abbau des Objekts hätten und deswegen den Deckel wieder anbringen müssten.

Angeblich liegt eine Anzeige aus dem Umfeld des Zentrums für Politische Schönheit vor. Die Polizei nahm die Personalien derjenigen auf, die sich an der Säule zu schaffen gemacht hatten - erfolglos, wie es scheint.

Der Bezirk Mitte hatte dem Zentrum für politische Schönheit eine Frist bis zum 20. Dezember 2019 gesetzt, um die Säule abzubauen. Das Kollektiv hatte dagegen Widerspruch eingelegt.