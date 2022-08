Menschenverachtende, russenfeindliche Parolen sind an zwei Wochenenden in Folge vor der russisch orientierten Internationalen Lomonossow-Schule in Marzahn auf den Gehweg geschmiert worden. Die B.Z. veröffentlichte auf ihrer Internetseite ein Foto von mit Kreide auf den Gehweg unmittelbar vor dem Gebäude in der Allee der Kosmonauten aufgemalten Wörtern auf Russisch in kyrillischen Buchstaben.

Laut B.Z. stammt das Foto von der Mutter eines Kindes, das die Schule besucht – ebenso wie die Übersetzung, die sie auf das Foto schrieb: „Zerhacken russische Kinder! Los geht's.“ Das Wort, das sie mit „zerhacken“ übersetzt, könnte man auch mit „einhauen“ oder „klein machen“ übersetzen. Die Staatsschutzabteilung der Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Zum ersten Mal wurde der Bürgersteig zwischen Freitag, 5. August, 19 Uhr, und Montag, 8. August, acht Uhr beschmiert, im zweiten Fall zwischen Samstag, 13. August, 21 Uhr und Sonntag, 14. August, acht Uhr. Die Verwaltung der Schule hat in beiden Fällen Anzeige erstattet, nachdem die Schmierereien entdeckt worden waren.

Die Internationale Lomonossow-Schule Berlin ist eine bilinguale (deutsch/russisch), staatlich anerkannte Ganztagsschule mit gymnasialer Oberstufe. Deutsch wird in der Sekundarstufe I als Muttersprache, Englisch als erste und Russisch als zweite Fremdsprache unterrichtet. Die russenfeindlichen Parolen stehen wohl im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine. Am 11. März wurde auf die Lomonossow-Schule ein Brandanschlag verübt, rund drei Wochen, nachdem die russische Armee die Ukraine angegriffen hatte.

Karina Jehniche, Vorsitzende der Interessensgemeinschaft Berliner Schulleitungen, sagte dem Tagesspiegel, dass sie „von anderen Schulen von solchen Vorfällen wie in Marzahn noch nichts gehört“ habe.