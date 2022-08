Menschenverachtende und russenfeindliche Parolen sind an zwei Wochenenden in Folge vor der russisch orientierten Internationalen Lomonossow-Schule in Marzahn aufgemalt worden. In einem Fall lautete die auf Kyrillisch geschriebene Parole: „Zerhacken russische Kinder! Los geht's.“ Nach Angaben der Polizei hat der Staatsschutz die Ermittlungen wegen „Sachbeschädigung mit politischem Hintergrund“ aufgenommen.

Die Sätze wurden jeweils mit Kreide auf dem Gehweg unmittelbar vor dem Gebäude an der Allee der Kosmonauten aufgemalt. Im ersten Fall zwischen Freitag, 5. August, 19 Uhr, und Montag, 8. August, acht Uhr, im zweiten Fall zwischen Samstag, 13. August, 21 Uhr, und Sonntag, 14. August, acht Uhr. Die Verwaltung der Schule hat in beiden Fällen Anzeige erstattet, nachdem die Schmierereien entdeckt worden waren.

Die Internationale Lomonossow-Schule Berlin (ILS) ist eine staatlich anerkannte Ganztagsschule mit gymnasialer Oberstufe. Deutsch wird in der Sekundarstufe I als Muttersprache, Englisch als erste und Russisch als zweite Fremdsprache unterrichtet.

Die russenfeindlichen Parolen müssen aller Wahrscheinlichkeit nach im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine gesehen werden. Schulsenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD) hatte bereits in einem Schreiben vom 3. März an alle Lehrer in Berlin erklärt: „Wir wissen in Berlin aus Erfahrung, das weltpolitische Konflikte leider auch auf unseren Schulhöfen sichtbar werden und pädagogisch aufgefangen werden müssen. Was mir wichtig ist: Kinder führen keine Kriege, kein Schulkind russischer Herkunft darf für die Verbrechen des Putin-Regimes haftbar gemacht werden.“

Karina Jehniche, die Vorsitzende der Interessensgemeinschaft Berliner Schulleitungen, sagte dem Tagesspiegel, dass sie „noch nie an anderen Schulen von solchen Vorfällen wie in Marzahn gehört“ habe. Für Pädagogen, „vor allem an Schulen mit hohem Migrationsanteil“, gehörten allerdings Streit zwischen Schülern wegen Nationalität und Religion zum alltäglichen Leben. „Da kocht zwischen zwei Schülern oder zwei Schülerinnen immer wieder etwas hoch“, sagte sie. „Die Kollegen und Kolleginnen sind darauf vorbereitet und gehen sofort dazwischen“.

Der Konflikt werde mit Gesprächen gelöst, wobei vor allem mit den Kindern geredet werde. „Auf die Eltern haben wir nur bedingt Einfluss“, sagte Karina Jehniche. „Die bewegen sich oft auch nur innerhalb ihrer eigenen Community, und da spielt Religion natürlich eine große Rolle.“

Der Leitung der Lomonossow-Schule empfiehlt sie, „unbedingt offen über die Vorfälle zu reden“. Es sollten auch Sozialarbeiter der Schule einbezogen werden. Hilfreich könne es auch sein, „externe Leute einzubinden, die etwas vor der Sache verstehen“. Darüber hinaus könnten die Schulpsychologen des Bezirks konsultiert werden.

Auf die Lomonossow-Schule ist im März auch ein Brandanschlag verübt worden. „Wir gehen von einer Vorsatztat und einem Zusammenhang zum Krieg in der Ukraine aus“, hatte die Polizei damals gesagt. Am 24. Februar hatte Russland die Ukraine angegriffen.