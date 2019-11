Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag wurde ein 82-jähriger Mann schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen überquerte der Senior gegen 10.50 Uhr einen Fußgängerübergang an der Oberspreestraße in Richtung einer Tramhaltestelle in der Mitte der Straße. In diesem Moment befuhr eine 67-jährige Autofahrerin die Oberspreestraße in Richtung Lange Brücke und erfasste den Mann auf der Straße.

Der Mann erlitt lebensbedrohliche Verletzungen. Rettungssanitäter brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Verkehrsunfall am Dienstagvormittag beobachten haben und Angaben zum Unfallhergang machen können.

Mehr zum Thema Wie Fußgänger Berlin erleben „Das ist der Schulweg meiner Tochter!“

Alle Hinweise nimmt der Verkehrsermittlungsdienst der Direktion 6 in der Nipkowstraße 23, in 12489 Berlin-Adlershof, unter der Rufnummer (030) 4664-672800 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (Tsp)