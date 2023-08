Zeugen hören noch seine Hilferufe Mann stirbt nach Raubüberfall in Berlin-Lichtenberg

In Berlin-Lichtenberg ist am Mittwochabend ein Mann nach einem Raub in seiner Wohnung gestorben. Eine Mordkommission und die Staatsanwaltschaft ermitteln, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstagmorgen auf Nachfrage bestätigte.

Zeugen sollen gegen 19.30 Uhr Hilferufe des 61-Jährigen aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Maximilianstraße gehört haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Demnach soll ein Nachbar wenig später zwei Männer bemerkt haben, die die Wohnung des 61-Jährigen verließen.

Einer der Männer soll in Richtung S-Bahnhof Lichtenberg, der andere in Richtung S-Bahnhof Nöldnerplatz geflüchtet sein. Alarmierte Einsatzkräfte trafen wenig später den Mieter in seiner Wohnung an. Er gab an, von zwei Männern in der Wohnung angegriffen und beraubt worden zu sein.

Der Gesundheitszustand des 61-Jährigen verschlechterte sich plötzlich. Rettungskräfte und ein Notarzt sollen den Polizeiangaben zufolge gegen 19.50 Uhr mit Reanimationsmaßnahmen begonnen haben. Sie blieben erfolglos. Der Mann starb in seiner Wohnung. Eine Obduktion der Leiche wurde für Donnerstag angeordnet. Sie soll die Todesursache des Mannes klären. (Tsp, dpa)