Digital zeichnen und Drohnen fliegen lassen Wie Berliner Kinder ihre Sommerferien verbringen können

Bald ist es so weit. Endlich Sommerferien! Doch die wenigsten Familien können so lange in den Urlaub fahren. Zu Hause oder im Hort kann es schnell langweilig werden. Gut, dass es ein großes Angebot an Workshops, Kursen und anderen abenteuerlichen Aktivitäten gibt. Wir haben zehn dieser Kurse herausgesucht. So kommt es garantiert nicht zu langweiligen Sommertagen.

1 Drohnen fliegen lassen

Die Möglichkeiten durch neue Technologie sind manchmal erschreckend – können aber auch Spaß machen. So ist es zum Beispiel beim Drohnen-Fliegen. In den Schulferien dürfen Kinder und Jugendliche lernen, wie man die digitalen Fluggeräte durch die Luft lenkt. Es geht um den Spaß, der Lernfaktor wird aber auch nicht vernachlässigt. Physikalische Grundlagen des Fliegens werden von Experten erklärt. Auch Mathematik und Informatik sind beim Programmieren von Drohnen wichtig. Das Ganze findet an der internationalen Hochschule University of Apllied Science statt.

Buchung 390 Euro, dronemasters.academy/de/kurse/ferienkurse-einsteiger

Zeitraum Angebote zwischen 17. Juli und 25. August, 10 und 16 Uhr

Alter 10 bis 15 Jahre

2 Der eigene Sommerhit

Eigene Songtexte schreiben und sich Melodien ausdenken, das können Ferienkinder in der Musikschule am Lietzensee. In den fünf Workshop-Tagen kreieren die Kinder Schritt für Schritt ihren eigenen Popsong und lernen, wie die Lieder der großen Künstler entstehen. Vorkenntnisse sind nicht notwendig.

Buchung 280 Euro (mit Verpflegung), musikplus-berlin.de

Zeitraum 24. bis 28. Juli, 9:30 bis 15:30

Alter 8 bis 12 Jahre

Beim Parkour geht es über Mauern, Zäune und Geländer. © Doris Spiekermann-Klaas TSP/Doris Spiekermann-Klaas TSP

3 Durch Berlin balancieren

Beim Parkour-Ferienkurs trainieren Kinder unter freiem Himmel. Ob Kletterkönig oder Anfänger – jeder darf beim Training mitmachen. An vier Nachmittagen treffen sich die Teilnehmer:innen am Vinetaplatz / Swinemünder Straße, am Kinderspielplatz. Es wird geklettert, gehangelt und das Gleichgewicht wird auf die Probe gestellt.

Buchung 129 Euro, berlin.parkourone.com/angebot/workshops-kurse/ferienkurs-kids/

Zeitraum 18. bis 21. Juli oder 22. bis 25. Juli, täglich 15:30 und 17:30 Uhr

Alter 8 bis 12 Jahre

4 Kunst zur Berliner Mauer

In der Jugendkunstschule Pankow wird diesen Sommer auf großer Leinwand gemalt, zu einem besonderen Thema – der Berliner Mauer. Vorher besuchen Kinder und Jugendliche die Gedenkstätte der Berliner Mauer sammeln eigene Ideen zum Thema. Bei der Gedenkveranstaltung am 13. August dürfen die Kinder mit ihrem selbstgemalten Bild auch mit dabei sein.

Buchung Materialbeitrag 15 Euro, juks-pankow.de/Ferienkurse

Zeitraum 17. bis 21. Juli, von 9 bis 14 Uhr

Alter ab 12 Jahren

5 Ein Buch über die Arche Noah

Im „Anoha“– der Kinderwelt des Jüdischen Museums – beschäftigen sich Kinder mit der Geschichte der Arche Noah und mit dem Geschichtenerzählen an sich, etwa mit Erzähltechniken. Ein selbstgeschriebenes Buch wird Eltern und Freunden am letzten Tag vorgestellt.

Kosten 120 Euro inklusive Essen, anoha.de/sommerferienprogramm

Zeitraum Angebote zwischen 25. Juli bis 25. August, Dienstag bis Freitag zwischen 9 und 15:30 Uhr

Alter 9 bis 12 Jahre

Hier geht’s rund. Der Zirkus Cabuwazi hat mehrere Standorte, hier der in Altglienicke. © Kai-Uwe Heinrich TSP

6 Trapez und Trampolin

Vom Trampolin durch einen Reifen springen oder am Trapez herumturnen – wie in jedes Jahr bietet das Cabuwazi ein Zirkuscamp in allen sechs Ferienwochen an. Jeweils fünf Tage dauert ein Workshop, jeweils freitags kommen Eltern und Geschwister zur Zirkusshow. Workshops gibt es an den Standorten in Treptow, Tempelhof, Kreuzberg, Hohenschönhausen oder Altglienicke.

Buchung ab 179 Euro, cabuwazi.de

Zeitraum Angebote zwischen 17. Juli bis 25. August, täglich 10 bis 16 Uhr

Alter ab 7 Jahren

7 Digitales Zeichnen

Zeichnen kann man schon lange nicht mehr nur mit Stift und Papier, sondern auch mit Zeichenpad, E-Stift oder Tablet – der Kurs eignet sich perfekt für Anfänger, genauso wie für Kinder mit ersten digitalen Zeichenerfahrungen. Kurstermine gibt es in den ganzen Ferien, ganztägig oder nur vor- oder nachmittags in der Clavis Schule für Kunst- und Wissenschaft in Prenzlauer Berg.

Buchung ab 198 Euro inklusive Material und Snacks, die unterschiedlichen Angebote finden sich unter clavis-schule.de

Zeitraum Angebote zwischen 17. Juli und 25. August

Alter 8 bis 11 Jahre

8 Auf Spanisch singen und tanzen

Wer gern Spanisch sprechen möchte, muss dafür in den Ferien nur bis nach Wilmersdorf reisen. In einem fünftägigem Kurs für Anfänger und Kinder mit ersten Spanischkenntnissen im Sprachclub gibt es jeden Tag zwei Stunden Spanisch-Unterricht, in der Pause einen passenden spanischen Snack. Tiere, Körperteile und das Alphabet – mit lustigen Mannschaftsspielen kann man sich die spanischen Vokabeln gleich leichter merken. Es wird auch getanzt und gesungen.

Buchung 135 Euro, kindersprachclub.de/ferienkurse-berlin

Zeitraum 21. bis 25. August, 12:15 bis 14:15 Uhr

Alter 6 bis 15 Jahre

Im Zoo gibt es viele spannende Foto-Motive. © picture alliance/dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

9 Foto-Safari durch den Zoo

Schwarz-weiß gestreifte Zebras und schlanke Erdmännchen bieten interessante Fotomotive für die Foto-Safari im Zoo, die das C/O Berlin für Kinder organisiert. Nach dem Zoo-Besuch geht es ins C/O gleich um die Ecke. Gemeinsam stellen die Teilnehmer:innen dort eine Fotoserie zusammen. Der Kurs findet an zwei Tagen statt, ein eigenes Lunchpaket sollte mitgebracht werden.

Buchung 50 Euro, co-berlin.org/de/veranstaltungen/sommerferien-spezial-zoo-logisch

Zeitraum 24. bis 25. August, 11 bis 16:30 Uhr

Alter 10 bis 14 Jahre

10 Musik improvisieren

Ob man mit einem Gartenschlauch und Joghurtbecher Musik machen kann? Herausfinden kann man das im Exploratorium Berlin. Das Veranstaltungszentrum für improvisierte Musik bietet in den Schulferien viele verschiedene Workshops. Bei diesem fünftägigem Kurs dreht sich alles rund ums gemeinsame Musizieren. Wer will, kann sein eigenes Instrument mitbringen. Musikalische Vorkenntnisse sind aber nicht nötig. Mit den ungewöhnlichsten Gegenständen werden gemeinsam Klänge und Musik erzeugt.

Kosten 25 - 50 Euro (nach Selbsteinschätzung), zur Anmeldung hier

Zeitraum 21. bis 25. August, 10 bis 12:30

Alter 9 bis 12 Jahre