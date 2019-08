Trächtig oder scheinträchtig? Das war die Frage, die den Zoo in Berlin und Panda-Fans in den letzten Wochen umtrieb. Über Monate wurde gerätselt, ob Panda-Bärin Meng Meng nach Paarungsversuchen mit Panda-Männchen Jiao Qing und künstlicher Besamung tatsächlich Nachwuchs erwartet.

Am Dienstag wurde das Geheimnis gelüftet: Panda-Bärin Meng Meng ist trächtig. Der Zoo veröffentlichte auf Twitter und Facebook eine Ultraschallaufnahme, auf der ein Embryo zu sehen ist. In einer Mitteilung war vom „schönsten Herzschlag Berlins“ die Rede.

Der Nachwuchs sei zwar noch winzig, doch mit der Geburt sei schon in etwa zwei Wochen zu rechnen, hieß es in der Mitteilung. „Wir sind voller Freude über diese Nachricht. Bei bedrohten Tierarten wie den Pandas ist jeder Nachwuchs ein großes Geschenk“, sagte Zoo- und Tierpark-Direktor Andreas Knieriem. Zu sehen ist Meng Meng für Besucher derzeit nicht. Geht alles gut, wäre es in der Hauptstadt nach früheren erfolglosen Versuchen mit anderen Paaren die erste Panda-Geburt.

Experten hatten die Trächtigkeit bereits vermutet. Zuletzt war Meng Meng aber nicht zu einem Ultraschall zu bewegen gewesen. Am Dienstag überzeugten Tierpfleger die 92-Kilo-Damen dann mit ein paar Apfelstückchen, Panda-Keksen und Honigwasser, sich kurz auf den Rücken zu legen.

Panda-Mutter wird in Berlin rund um die Uhr von Experten beobachtet

Vor knapp 20 Wochen hatten Meng Meng und Panda-Männchen Jiao Qing sich kennengelernt. Neben einer natürlichen Paarung wurde Meng Meng auch besamt, um die Wahrscheinlichkeit einer Trächtigkeit zu erhöhen.

Panda-Weibchen Meng Meng kam als Leihgabe aus China in den Berliner Zoo. Foto: Paul Zinken/dpa

Auf die Geburt sind die chinesischen Experten und das Team des Berliner Zoos den Angaben zufolge gut vorbereitet. Rund um die Uhr beobachten Tierpfleger, Veterinäre, Biologen und die Aufzuchtexperten die werdende Panda-Mama. In den kommenden Tagen soll Meng Meng weiter hinter den Kulissen beobachtet werden. „Wir halten uns zurück und stehen bereit, greifen aber nur ein, wenn es nötig ist“, ergänzte Knieriem.

Der werdende Vater Jiao Qing ist indes weiterhin für Besucher zu sehen, an der Jungenaufzucht sind Panda-Papas nicht beteiligt. Die Jungtiere werden nach rund vier bis sechs Monaten Tragzeit nur spärlich beharrt und blind geboren. Mit einem Gewicht von meist 90 bis 130 Gramm bringt der Nachwuchs nur einen Bruchteil des Gewichts seiner Mutter auf die Waage.

Panda-Bärin Meng Meng (6) und Männchen Jiao Qing (9) leben seit Sommer 2017 im Berliner Zoo. Sie sind Leihgaben aus China. Auf Facebook gab es in den ersten Minuten nach der Veröffentlichung bereits Dutzende Gratulationen. (Tsp/dpa)