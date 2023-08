„Zug der Liebe“ 2023 in Berlin Route, Wagen, Sperrungen und Afterparty – alle Infos zur Techno-Demo am Samstag

Zum achten Mal startet am Sonnabend, dem 26. August, um 13 Uhr der „Zug der Liebe“. Die Teilnehmer versammeln sich auf Höhe des Mauerparks an der Bernauer Straße im Stadtteil Prenzlauer Berg.

Die Polizei rechnet mit 4000 Teilnehmern. Im Anschluss an die Demonstration ist eine große Party in dem Techno-Club „Ritter Butzke“ geplant.

„Zug der Liebe“: Die Route 2023

Der Demonstrationszug wird von der Bernauer Straße die Eberswalder Straße lang über die Danziger Straße ziehen und an der Kniprodestraße rechts abbiegen.

Von dort geht es am Volkspark Friedrichshain vorbei bis zur Otto-Braun-Straße, dann links in die Mollstraße bis zur Karl-Liebknecht-Straße und in die Spandauer Straße bis über den Mühlendamm und in die Gertraudenstraße, dann die Axel-Springer-Straße entlang. An der Ecke Alte Jakobstraße/Oranienstraße in Kreuzberg endet der Zug der Liebe.

Straßensperrungen und Parkverbote in Berlin

Für die Zugstrecke gibt es ab bestimmten Uhrzeiten Parkverbote, wie das Verkehrsinformationszentrum Berlin mitteilt.

In der Bernauer Straße und der Eberswalder Straße ist das Parken schon ab 8 Uhr nicht mehr erlaubt, ab 9 Uhr sind diese Straßen dann gesperrt. In der Kniprodestraße beginnt das temporäre Parkverbot um 12 Uhr.

Das diesjährige Motto vom „Zug der Liebe“ Unter dem Motto „Mehr Liebe für die Welt von morgen“ möchte der Veranstalter, der Verein „Zug der Liebe“, mit der Demonstration soziale Organisationen unterstützen. Der „Zug der Liebe“ am 24. August 2019 in Berlin. © Imago

Wagen und Teilnehmer beim „Zug der Liebe“ 2023

13 teilnehmende Vereine bekommen einen eigenen Wagen gestellt. Sie können diesen selbst schmücken und sollen so mehr Aufmerksamkeit bekommen.

Unter den Teilnehmern sind in diesem Jahr zum Beispiel der Cannabis Social Club Berlin, die Berliner Tiertafel, die Love Foundation oder das Haus der Demokratie und Menschenrechte.

Teilnehmende Vereine beim diesjährigen „Zug der Liebe“ Cannabis Social Club Berlin

Strassenfeger

Die Freiwilligen im Unionhilfswerk Berlin

Freunde des Mauerparks

Offbeat

Berliner Tiertafel

Förderverein Carl Kraemer Schule

Love Foundation

Space Lama

ShelterBox Germany

Haus der Demokratie und Menschenrechte

UNDER Lea’s TRUST

Tierschutzverein für Berlin und Umgebung Corporation

Jeder Wagen spielt Musik. Die Berliner Polizei geht mit einer erwarteten Teilnehmerzahl von 4000 von sehr viel weniger Menschen aus als im vergangenen Jahr. 2022 waren es 9000 Teilnehmer.

9000 Teilnehmer zogen 2022 zum „Zug der Liebe“ durch die Straßen Berlins. © IMAGO/Christian Ender

„Zug der Liebe“: Eine Politische Demonstration mit Afterparty

Der „Zug der Liebe“ will sich bewusst von der Loveparade und dem Karneval der Kulturen abgrenzen. Die Veranstaltung sieht sich zwar ebenfalls wie die Loveparade als politische Demonstration mit Techno-Musik, will aber nicht als der kleine Bruder der Loveparade wahrgenommen werden.

Afterparty im Berliner „Ritter Butzke“ Wo? Ritter Butzke

Ritter Butzke Wann? 26.08.2023, von 20 Uhr bis 10 Uhr des Folgetags

26.08.2023, von 20 Uhr bis 10 Uhr des Folgetags Eintritt: 15 Euro

15 Euro Line-Up: Rex the Dog / Dompe / Joel Usk / Mayan / Mijk van Dijk / Felidae / Macho Milano / Felix Reichelt / Toni Strauss / Seimen Dexter / Adrian Luz / Christian Grade / Drauf & Dran / Xepeia / Sanja Lapsin / mitO. b2b Mourice / Bombata / Dennis Beutler / Zirion / Monoton b2b Bitonal / Ligal Tamir / Muna / Nyf / M.R.C. / Machine / Stevens B2B / Paddy_KliQ / Jens Schwan B2B Simon Berlin

Die Afterparty des Zuges startet um 20 Uhr im Berliner Club „Ritter Butzke“, das offizielle Ende ist für 10 Uhr morgens angesetzt.

Für den Eintrittspreis von 15 Euro können die Partygäste auf fünf Stockwerken mehrere DJs erleben. Der Verein Zug der Liebe empfiehlt, die Karten für die Afterparty schon im Vorverkauf zu holen.