Zug der Liebe 2023 in Berlin Route, Zeiten, Sperrungen – alle Infos zur Techno-Demo am Samstag

Zum achten Mal startet am Samstag, den 16. August um 13 Uhr der „Zug der Liebe“. Die Teilnehmer versammeln sich auf Höhe des Mauerparks an der Bernauer Straße im Stadtteil Prenzlauer Berg. Die Polizei rechnet mit 4000 Teilnehmern. Im Anschluss an die Demonstration ist eine große Party in dem Techno-Club Ritter Butzke geplant.

Langer Zugweg und Straßensperrungen in Berlin-Mitte

Der Demonstrationszug wird von der Bernauer Straße die Eberswalder Straße lang über die Danziger Straße ziehen und an der Kniprodestraße rechts abbiegen. Von dort geht es am Volkspark Friedrichshain vorbei bis zur Otto-Braun-Straße, dann links in die Mollstraße bis zur Karl-Liebknecht-Straße und in die Spandauer Straße bis über den Mühlendamm und in die Gertraudenstraße, dann die Axel-Springer-Straße entlang. An der Ecke Alte Jakobstraße/Oranienstraße in Kreuzberg endet der Zug der Liebe.

Für die Zugstrecke gibt es ab bestimmten Uhrzeiten Parkverbote, wie das Verkehrsinformationszentrum Berlin mitteilt. In der Bernauer Straße und der Eberswalder Straße ist das Parken schon ab 8 Uhr nicht mehr erlaubt, ab 9 Uhr sind diese Straßen dann gesperrt. In der Kniprodestraße beginnt das temporäre Parkverbot um 12 Uhr.

Politische Demonstration von Berliner Verein – mit Afterparty

Unter dem Motto „Mehr Liebe für die Welt von morgen“ möchte der Veranstalter, der Verein „Zug der Liebe“, mit der Demonstration soziale Organisationen unterstützen. 13 teilnehmende Vereine bekommen einen eigenen Wagen gestellt. Sie können diesen selbst schmücken und sollen so mehr Aufmerksamkeit bekommen. Unter ihnen befindet sich zum Beispiel der Cannabis Social Club Berlin, die Berliner Tiertafel, die Love Foundation oder das Haus der Demokratie und Menschenrechte.

Der Zug der Liebe will sich bewusst von der Loveparade und dem Karneval der Kulturen abgrenzen. Die Veranstaltung sieht sich zwar ebenfalls wie die Loveparade als politische Demonstration mit Techno-Musik, will aber nicht als der kleine Bruder der Loveparade wahrgenommen werden.

Jeder Wagen spielt Musik. Die Berliner Polizei geht mit einer erwarteten Teilnehmerzahl von 4000 von sehr viel weniger Menschen aus als im vergangenen Jahr. 2022 waren es 9000 Teilnehmer.

Die Afterparty des Zuges startet um 20 Uhr, ihr Ende ist offiziell bis 10 Uhr morgens angesetzt. Für den Eintrittspreis von 15 Euro können die Partygäste auf fünf Stockwerken mehrere DJs erleben. Der Verein Zug der Liebe empfiehlt, die Karten für die Afterparty schon im Vorverkauf zu holen.