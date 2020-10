Der für politische Delikte zuständige Staatsschutz der Polizei hat die Ermittlungen zu dem Kabelbrand bei der S-Bahn übernommen. Dies sagte eine Polizeisprecherin. Die ersten Ermittlungen ergaben schnell, dass das Feuer gegen 5 Uhr früh an einem Kabelzentralkasten vorsätzlich gelegt worden ist. Wie bei den vorangegangenen Anschlägen auf Kabel der Bahn haben der oder die Täter wieder mit wenig Aufwand massive Auswirkungen verursacht. Von dem Anschlag sind drei Kabelkanäle und zwei Stellwerke betroffen, seit Stunden fahren auf diesem Abschnitt des Rings keine Züge, erst am Dienstag kann die Strecke wieder befahren werden. Ein Bekennerschreiben ist bislang nicht bekannt. Allerdings wurde um 10.30 Uhr auf der zur Veröffentlichung von Selbstbezichtigungen genutzten linksextremen Internetplattform „indymedia.org" am Montag ein anderer Brandanschlag in Friedrichshain thematisiert, unweit des Tatorts an den S-Bahn-Gleisen. Diese Selbstbezichtigung bezieht sich auf die Häuser Rigaer Straße /Liebigstraße in Friedrichshain. Wie berichtet, soll in dieser Woche das Haus Liebigstraße 34 geräumt werden.

Begonnen hatte die Anschlagserie 2011. Bis 2013 gab es mehrere Brände, oft im Bereich Ostkreuz. In den Bekennerschreiben hatten die Täter regelmäßig die Namen isländischer Vulkane genommen, wie Hekla oder Grimsvötn. Das Schreiben zum ersten Anschlag war mit „Das Grollen des Eyjafjallajökull“ unterzeichnet. Bis 2018 war dann Ruhe. In dem Jahr gab es einen Anschlag auf Hochspannungsleitungen, 2019 wieder auf die Bahn. Die Täter wurden nie gefasst. Die Polizei geht davon aus, dass mindestens einer der Täter Insiderkenntnisse vom Bahnbetrieb haben muss, da immer die entscheidenden Knoten getroffen wurden. Polizeiintern wurden die Täter als "Vulkanier" bezeichnet.

Wegen des Kabelbrandes kommt es seit Montagmorgen zu großen Einschränkungen bei der S-Bahn. Zwischen den Bahnhöfen Neukölln bzw. Baumschulenweg und Schönhauser Allee ist über Ostkreuz der Zugbetrieb unterbrochen, wie die S-Bahn am Morgen auf ihrer Internetseite mitteilte.

Zwischen Treptower Park und Schönhauser Allee wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Für den Verkehr zwischen den Bahnhöfen Treptower Park und Neukölln verwies die S-Bahn auf die BVG-Buslinien 104 und 166, die auch am U-Bahnhof Rathaus Neukölln halten. Der Kabelbrand, der gegen 5 Uhr gemeldet wurde, befindet sich nach Angaben der S-Bahn im Bereich Ostkreuz / Frankfurter Allee. Auf den Linien S41, S42, S45, S46, S47, S8, S85, S9 kommt es daher zu Verspätungen und Ausfällen.

Die Ringbahnlinien S41 und S42 fahren demnach im Zehn-Minuten-Takt zwischen Schönhauser Allee und Neukölln über Gesundbrunnen und Südkreuz und zwischen Bundesplatz und Gesundbrunnen im Fünf-Minuten-Takt. Voraussichtlich ab 9 Uhr solle das Teilstück zwischen Schönhauser Allee und Frankfurter Allee wieder in Betrieb genommen werden, sagte eine S-Bahnsprecherin am Morgen.

Auf dem Abschnitt zwischen Frankfurter Allee und Neukölln fahren am Montag hingegen keine Züge mehr, sondern voraussichtlich erst ab Dienstag. Der südliche Abschnitt sei stärker von dem Kabelbrand betroffen und könne daher erst wieder morgen in Betrieb gehen.

Für den Schienenersatzverkehr mit Bussen wurden laut der Sprecherin 40 Busse bestellt, mit Stand 8 Uhr waren 14 Busse im Einsatz, man versuche nun immer mehr Fahrzeuge in die Bereitschaft hineinzubekommen.

Die S45, S46 und S47 fahren am Montagmorgen planmäßig. Die S8 fährt zwischen Birkenwerder und Blankenburg sowie zwischen Grünau und Schöneweide. Die S9 fährt zwischen den Bahnhöfen Flughafen Schönefeld und Schöneweide sowie zwischen Ostbahnhof und Spandau. Die S85 bleibt den Angaben zufolge abgestellt.

Die S-Bahn rät Fahrgästen, zur Umfahrung die BVG zu nutzen. Der RB24 fährt außerdem zusätzlich in Richtung Senftenberg zu den Minuten: Gesundbrunnen (ab Min. 50), Ostkreuz (Min. 58) und Schöneweide (Min. 06) und in Richtung Eberswalde zu den Minuten: Schöneweide (ab Min. 50), Ostkreuz (Min. 03) und Gesundbrunnen (Min. 13).