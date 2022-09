Innensenatorin Iris Spranger (SPD) hat weitere Verbesserungen im Rettungsdienst der Feuerwehr angekündigt. In einer Rede auf der ordentlichen Personalversammlung der Berliner Feuerwehr kündigte Spranger an, dass Mitarbeitende künftig eine Zulage erhalten sollen. Dies soll „eine Antwort auf die aktuellen Belastungen im Rettungsdienst sein“, sagte Spranger. „Ich stelle mir vor, dass die Zulage pro berichtspflichtiger Alarmierung gezahlt wird.“

Für die Finanzierung dieser Zulage wolle sie sich bei Finanzsenator Daniel Wesener (Grüne) einsetzen. „Dieses Vorhaben wird nicht einfach umzusetzen sein, aber ich werde für Sie und die Anerkennung Ihrer Leistung kämpfen“, sagte Spranger.

Darüber hinaus sollen die sogenannten Einsatz-Codes, die bestimmen, wann ein Rettungswagen losgeschickt wird, weiter angepasst werden. „Die letzten Code-Reviews ergaben erste Anpassungen, die mir längst nicht ausreichen“, sagte Spranger.

Kürzlich wurde entschieden, dass bei Mückenstichen ohne Beschwerden kein Rettungswagen mehr alarmiert wird. Ab heute gilt dies auch für unspezifische Bauchschmerzen. Betroffene sollen sich in diesen Fällen an die Kassenärztliche Vereinigung wenden. Letzteres betrifft Spranger zufolge 7000 bis 8000 Fälle im Jahr.

Der Rettungsdienst in Berlin ist seit Monaten überlastet. Fast an jedem Tag wird der Ausnahmezustand ausgerufen, weil nicht genügend Rettungswagen beziehungsweise Personal zur Verfügung steht. „Ihr Notruf hat mich erreicht – auch deswegen bin ich heute hier“, sagte Spranger zu den versammelten Feuerwehrleuten im Audimax der Freien Universität.

Die aktuelle Situation werde man aber nicht durch eine einzelne Maßnahme beheben können. Spranger hatte vor Kurzem eine Steuerungsgruppen in ihrer Verwaltung eingerichtet, die kurz- und mittelfristige Maßnahmen zur Entlastung des Rettungsdienstes erarbeitet.

Gewerkschaft lobt Innensenatorin Spranger

Lob für Sprangers Ausführungen kam von der Deutschen Feuerwehr-Gewerkschaft (DFeuG). „Die Worte der Senatorin waren unmissverständlich und erfrischend scharf. Die angekündigten Änderungen zum Ablauf der Code-Review berücksichtigt endlich unsere schon lang gestellte Forderung, die Kritik der Kolleginnen und Kollegen aus dem Rettungsdienst an den Einsatzcodes ernst zu nehmen“, so Lars Wieg, Vorsitzender der DFeuG Berlin-Brandenburg.

„Nach den Ausführungen der Senatorin haben wir nicht nur das Gefühl, dass sie es ernst meint, man konnte erkennen, dass sie wusste, wovon sie redete“, so Wieg. „Das macht Hoffnung. Die zu zählende Währung wird dennoch der messbare Erfolg der angestrebten und angekündigten Maßnahmen sein.“

Videoanrufe sollen Einsätze unterstützen

Spranger äußerte unterdessen Kritik an der Behördenleitung der Berliner Feuerwehr. „In der derzeitigen Situation des Rettungsdienstes ist die Mithilfe aller Mitarbeitenden gefragt“, so Spranger. Dazu zähle auch, dass ausgebildete Notfall- und Rettungssanitäter, die derzeit Führungsaufgaben übernehmen, entsprechende Einsatzschichten übernehmen.

Eine erste interne Abfrage hierzu sei ernüchternd ausgefallen. „Jede übernommene Schicht zählt“, sagte Spranger. „Das gilt ausdrücklich auch für die Führungskräfte. Hier erwarte ich, dass Sie mit gutem Beispiel vorangehen.“

Spranger kündigte außerdem an, die Ausbildung der Feuerwehr zu stärken. Neben dem bereits kommunizierten Ziel, künftig pro Jahr 500 neue Feuerwehrleute einzustellen, kündigte die Innensenatorin an, dass die Feuerwehr auf dem Flughafen Tegel erstmals einen eigenen Standort für die Ausbildung erhalten soll. Entlastung soll mittelfristig außerdem ein Projekt schaffen, in dem die Unterstützung von Videoanrufen bei Einsätzen erprobt werde.