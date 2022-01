Seit dem 26. Januar wird die 91-jährige Anna Matalik aus Berlin-Reinickendorf vermisst. Mit der Veröffentlichung eines Fotos wendet sich die Berliner Polizei nun an die Öffentlichkeit und bittet um Mithilfe bei der Suche nach der Frau.

Laut Polizei wurde die Frau zuletzt am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr in Ihrer Wohnung im Eisenhammerweg in Tegel von ihrer Tochter gesehen. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Vor einigen Tagen habe die 91-Jährige sich einen Schlüsselbeinbruch zugezogen, weshalb sie in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt sei.

Die Frau ist nach Angaben der Polizei etwa 1,50 Meter groß, habe eine schlanke Figur und graue Haare. Ihre Haltung sei leicht nach vorne gebeugt und ihr Gang wirke schwerfällig. Bekleidet sei sie mit Winterstiefeletten, einer hellen, wattierten Steppjacke sowie einer altroséfarbenen Wollmütze.

Die Polizei fragt: Wer hat die Vermisste seit dem 26. Januar gesehen? Wer kann Angaben zu ihrem derzeitigem Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) in 13437 Berlin-Wittenau, Am Nordgraben 7, unter der Telefonnummer (030) 4664-173400 (zur Bürodienstzeit) und (030) 4664-171100 (außerhalb der Bürodienstzeit), per E-Mail an dir1k34@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.