Launisch, unberechenbar und emotional – das sind nicht die Eigenschaften, mit denen in den Lehrbüchern der Betriebswirtschaft erfolgreiche Unternehmer charakterisiert werden. Aber die wirklichen Typen passen ja auch in keine Schablone, die echten Kerle sind einzigartig, eckig und anstrengend.

Hans Wall, im schwäbischen Künzelsau geboren, lernt Schlosser. Als er einmal in Karlsruhe in einem „schauderhaften, dunklen Wartehäuschen“ auf den Bus wartet, hat der junge Mann eine Idee. Später erzählt er die Episode als einen „magischen Moment“. Er war eben auch ein grandioser Vermarkter. Und ein Kämpfer. „Ich wusste, das kann ich besser. Ich entwarf einen prächtigen Briefbogen und schrieb an hunderte Bürgermeister, ich würde kostenlos werbefinanzierte Wartehäuschen liefern und montieren.“

„Aus dem Jungen wird nie was“

1976 gründet Wall im badischen Ettlingen eine Firma zur Produktion von Stadtmöbeln und Werbeflächen, 1984 kommt er mit 18 Mitarbeitern nach Berlin und stößt in neue Dimensionen vor, nachdem er mit den Verkehrsbetrieben ins Geschäft kommt. Sein Unternehmen beschäftigt mehr als 700 Leute und der Chef residiert in einem schicken Neubau an der Friedrichstraße.

Die Wartehäuschen, Toiletten, Kioske und Plakatwände werden in der eigenen Fabrik im brandenburgischen Velten produzieren. Hans Wall hat es geschafft und bringt eine Biografie auf den Markt mit dem Titel „Aus dem Jungen wird nie was“.

Der Berliner Unternehmer Hans Wall im Jahr 2009. Foto: imago images / Sabeth Stickforth

„Gute Ideen haben und Mut, darum geht es, das predige ich den jungen Leuten.“ Gute Noten sind dabei nicht entscheidend. „Ich hab’ noch nicht mal Abitur.“ Aber er ist bauernschlau, frech und forsch. Und lernfähig. „Ich weiß auch heute erst, welche Frau zu mir passt“, sagt er mit Ende 60. „Darum habe ich zwei gescheiterte Ehen hinter mir. Ich bin halt ein wenig doof in dieser Hinsicht.“

Für die erste Freundin trat Wall als junger Bursche sogar den Zeugen Jehovas bei. Mit dem Glauben hatte er nichts am Hut, es ging ihm um die „Rosi, die schön war wie ein Engel“.

Ein lukratives Geschäft

Das Geschäftsmodell der Wall AG ist eigentlich einfach: Wall gibt der Stadt Produkte, die im öffentlichen Raum gebraucht werden, dafür erlauben ihm die Behörden die Aufstellung von Werbeflächen, die Wall vermarktet. Ein überaus lukratives Geschäft, wie eine kleine Episode aus dem Jahr 2006 zeigt.

Die Berliner Verkehrsbetriebe wollen damals ihre Werbetochter VVR Berek verkaufen. Wall verliert die Ausschreibung gegen den französischen Milliardenkonzern JCDecaux. Die Franzosen zahlen 103 Millionen für ein Unternehmen mit 27 Millionen Umsatz und einem Jahresgewinn von knapp sieben Millionen Euro. Vor der Ausschreibung war in der Branche ein Preis von 50 Millionen Euro angesetzt worden.

Doch die Franzosen zahlten den Mondpreis, weil sie unbedingt in Berlin auf den Markt kommen wollten. Und Wall? Der Platzhirsch war angeschossen und röhrte durch die Stadt, drohte mit Umzug nach Hamburg und konnte vom Regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit nur mit Mühe beruhigt werden.

„Hans, spring über deinen Schatten“

Wall fing sich wieder. Und verkaufte wenige Jahre später seine Firma ausgerechnet an den einst verhassten französischen Konkurrenten für schätzungsweise 80 Millionen Euro. „Hans, spring über deinen Schatten“, habe er sich damals gesagt und an die Zukunft der Firma und die seines Sohnes gedacht.

Daniel Wall war damals Vorstandsvorsitzender und bliebe es auch einige Jahre. Doch der überhastete Verkauf an JCDecaux belastete die Beziehungen zwischen Vater und Sohn, ebenso wie die politischen Irrlichtereien des Alten. Hans Wall unterstütze die AfD finanziell und wurde sogar für ein paar Jahre Parteimitglied.

Nach dem Ausscheiden aus der Firma, deren Aufsichtsrat er noch bis 2012 leitete, konzentrierte sich Hans Wall auf sein Engagement als Vorsitzendes des Vereins „Denkmal Berlin“. Mit 90.000 Euro war er maßgeblich an der Wiederrichtung des Turms der der Parochialkirche in Mitte beteiligt. Das „ehrliche Schlitzohr“, wie sich Wall einmal selbst beschrieb, ist jetzt mit 77 Jahren in Berlin verstorben.