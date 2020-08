Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) will zur kommenden Abgeordnetenhauswahl nicht mehr antreten.

Das teilte sie den Mitgliedern ihres Heimat-Wahlkreises in Pankow Süd und Heinersdorf in einem Schreiben am Montag mit, wie die Berliner Zeitung berichtet.

Darin schreibe Scheeres, dass ihr die Entscheidung nicht leicht gefallen sei: „Nach reiflicher Überlegung bin ich aber zur Überzeugung gelangt, dass ich nach 15 Jahren Politik für unseren Wahlkreis nicht wieder für das AGH kandidieren werde.“

Auch wolle Scheeres nicht mehr als Senatorin für Bildung, Jugend und Wissenschaft antreten.

Dass Scheeres geht, ist bereits seit einigen Wochen bekannt, wie der Tagesspiegel berichtete. Nun machte sie ihre Entscheidung öffentlich.

[In unseren Tagesspiegel-Bezirksnewslettern berichten wir regelmäßig über Schul- und Bildungsthemen. Kostenlos und kompakt: leute.tagesspiegel.de]

Mehr zum Thema Zukunft von Michael Müller Das große Postenkarussell in der Berliner SPD – wer was werden könnte

Zuletzt war Scheeres stark kritisiert worden. Ein breites Bündnis von Eltern, Schülern, Schulleitern und Gesellschaftern wandte sich gegen sie und forderte ein „Corona-Bildungspaket“. Mit ihrem Krisenmanagement zeigten sich viele nicht einverstanden. (Tsp)