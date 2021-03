Stück für Stück öffnet Berlin die Schulen. Nach den Klassen eins bis drei, die seit 22. Februar wieder im Wechselunterricht in den Schulen betreut werden, sollen ab dem 9. März alle Grundschüler sowie die 5. und 6. Klassen an Gymnasien zurückkehren. Die Präsenzpflicht bleibt weiter aufgehoben, das heißt, Eltern müssen ihre Kinder nicht in die Schule schicken.

Außerdem wird der Notbetrieb in den Kitas mit 9. März beendet. Alle Kinder dürfen dann wieder für mindestens sieben stunden pro Tag kommen, ob die Eltern systemrelevante Berufe haben, spielt keine Rolle mehr. Hygienemaßnahmen und die Kontaktminimierung durch stabile Gruppen bleiben jedoch bestehen.

Das teilte die Senatsbildungsverwaltung am Dienstag mit. Zuvor hatte sich der Senat auf ein entsprechendes Konzept von Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) verständigt.

Eine Einschränkung gibt es jedoch: Diese Entscheidungen gelten „vorbehaltlich der Beschlüsse der Konferenz der Regierungschefinnen und -chefs der Länder mit der Bundeskanzlerin am morgigen Mittwoch sowie unter Berücksichtigung der weiteren Entwicklung des Infektionsgeschehens“, wie die Bildungsverwaltung mitteilte.

Auch für die weiterführenden Schulen gibt es bereits Planungen: So sollen in einem nächsten Schritt die Oberstufenschüler:innen einschließlich der Zehntklässler:innen im Wechselunterricht zurückkommen. Nach Tagesspiegel-Informationen sieht der Vorschlag der Bildungsverwaltung den 17. März als Starttermin vor, im Senat soll darüber Einigkeit bestehen.