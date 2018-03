Die Berliner FDP will am Freitagabend einen neuen Landesvorsitzenden wählen. Bisher einziger Kandidat ist Bundestagsabgeordnete Christoph Meyer. Die bisherige Parteichefin Sibylle Meister tritt nicht wieder an, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende will sich verstärkt der Parlamentsarbeit widmen.

Beide erwarten zunächst keine großen Überraschungen. Meyer ist in der Berliner FDP alles andere als ein Unbekannter. Von 2010 bis 2012 war der Jurist schon einmal Landesvorsitzender. Von 2002 bis 2011 saß er für die Liberalen im Berliner Abgeordnetenhaus. Bei der Bundestagswahl trat er als Spitzenkandidat der Berliner FDP an und sitzt nach dem Wahlerfolg der FDP im Haushaltsausschuss, während er in Wilmersdorf weiterhin Ortsvorsitzender ist.

Meyer will nach zwei Jahren „Dauerwahlkampf“ die Partei in die Normalität führen und auf die Wahlen im Jahr 2021 vorbereiten. Der gesamte Landesvorstand soll auf dem zweitägigen Parteitag am Freitag und Samstag von den 350 Delegierten neu gewählt werden.

Sebastian Czaja könnte bleiben

Erwartet wird, dass Fraktionschef Sebastian Czaja als Generalsekretär im Amt bestätigt wird. Als stellvertretende Vorsitzende kandidieren drei Frauen. Juliane Hüttl ist Vorsitzende der FDP Reinickendorf, sie möchte sich vor allem für eine flexiblere Parteistruktur einsetzen. Ihre Konkurrentin Daniela Kluckert sitzt für die FDP im Bundestag und ist Vorsitzende des Bezirksverbands in Pankow. Sie will FDP digitaler organisieren.

Die dritte Kandidatin ist Laura Pfannemüller, Schatzmeisterin des Ortsverbandes Hackescher Markt, die neue Formen der Beteiligung in der Partei schaffen will. Neben den Wahlen stehen der Geschäftsbericht 2017 und verschiedene Anträge auf der Tagesordnung. Der Landesvorstand hat einen Antrag zur Metropolregion Berlin Brandenburg eingebracht, für deren gemeinsame Entwicklung sie fördern wollen.

In den Bereichen Bauen und Wohnen, Wirtschaft, Energie und Umwelt fordert der Vorstand regelmäßige Treffen mit den Brandenburger Kollegen. Dort stehen 2019 Landtagswahlen an. Wohnen und Bauen sind Schwerpunkte in den Anträgen. Auch das Thema Bildung soll weiter diskutiert werden. Meister und Meyer erwarten vor allem bei den Anträgen zu Änderungen der Organspende-Regelungen spannende Diskussionen. Gleich zwei Ortsverbände haben Anträge dazu eingereicht.