Zusammenhang mit Juwelendiebstahl Polizei findet Werkzeug in der Spree in Berlin

Die Spree ist am Mittwoch von Einsatzkräften der Berliner Polizei und sächsischen Kolleg:innen durchsucht worden. Der Tauchgang stand in Zusammenhang mit den Ermittlungen zum Einbruch in das Grüne Gewölbe, wie Jürgen Schmidt, Oberstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Dresden, am Nachmittag bestätigte.

Beamt:innen der Kriminalpolizeiinspektion Dresden, der Wasserschutzpolizei Berlin und Berliner Polizeitaucher:innen durchsuchten zwischen 9.45 Uhr bis 12.30 Uhr Teile der Spree im Bereich des Müllheizkraftwerks Ruhleben, so Schmidt. Es seien einige Werkzeuge gefunden worden, rund 25 Einsatzkräfte seien im Einsatz gewesen.

Am Dienstag hatte einem Bericht der „B.Z.“ zufolge einer der Angeklagten vor dem Dresdner Landgericht gestanden, dass er die Werkzeuge nach dem Einbruch ins Grüne Gewölbe versenkt haben will. Jürgen Schmidt bestätigte einen Zusammenhang mit „der Einlassung eines Angeklagten aus dem letzten Hauptverhandlungstermin“.

In Berlin hatten Einsatzkräfte schon einmal in Zusammenhang mit dem Juwelendiebstahl Tauchgänge unternommen: An den beiden Weihnachtsfeiertagen 2022 hatten Taucher:innen im Beisein vieler Schaulustiger einen Kanalabschnitt von etwa 150 Metern abgesucht.

Am 25. November 2019 waren aus dem Grünen Gewölbe in Dresden Schmuckstücke mit insgesamt 4.300 Diamanten und Brillanten im Gesamtwert von über 113 Millionen Euro gestohlen worden. Der Einbruch sorgte international für Schlagzeilen.

In dem Fall müssen sich die Beschuldigten der bekannten Remmo-Familie derzeit unter anderem wegen Bandendiebstahls und schwerer Brandstiftung vor Gericht verantworten. Rund drei Jahre nach dem Einbruch tauchte kurz vor Weihnachten der Großteil der Beute wieder auf. (mit dpa)

