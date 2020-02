Beim Zusammenstoß mit einem Polizeiwagen in Berlin-Adlershof ist am Montagmorgen ein Radfahrer schwer verletzt worden. Der genaue Unfallhergang ist laut einer Polizeisprecherin noch nicht bekannt. Der ebenfalls noch nicht identifizierte Radfahrer liegt im Krankenhaus.

Ersten Erkenntnissen zufolge war die Ampel an der Kreuzung Ernst-Ruska-Ufer/Köpenicker Straßenicht in Betrieb. Der Polizeiwagen sei ohne Blaulicht und Martinshorn unterwegs gewesen und habe den Fahrradfahrer angefahren, sagte die Sprecherin am Montagmittag. Der Beamte habe einen Schock erlitten und sei im Anschluss vom Dienst abgetreten. Zuvor hatte der RBB berichtet.

Erst am Freitag war ein Fußgänger in Berlin-Rummelsburg von einem Streifenwagen der Polizei angefahren und schwer verletzt worden. Der 27-Jährige war an der Kreuzung Weitlingstraße Ecke Einbecker Straße auf die Fahrbahn getreten. Das Polizeiauto war ohne Sonder- und Wegerechte unterwegs. Der Fußgänger wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (dpa/tsp)