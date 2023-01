Geschleust, unterdrückt, kassiert Russisch-ukrainische Bande machte mit Zwangsarbeitern in Berlin Millionenprofit

Sie sollen sich mit Beutegeld ein Appartement in Miami im US-Staat Florida gekauft haben und leisteten sich teure Autos. Als die Polizei im Dezember 2021 in Schmargendorf bei Alexandre und Kristina Z. einrückte, beschlagnahmte sie einen Jeep der G-Klasse und ein Mercedes-Coupé, der Gesamtwert: etwa 300.000 Euro. Das US-amerikanische Paar mit russischen Wurzeln gehörte zu einer neunköpfigen Bande, die im großen Stil Menschen ausgebeutet haben soll.

Am Landgericht Berlin beginnt am Dienstag der Prozess gegen die Bande, deren Mitglieder vornehmlich Russen, aber auch einige Ukrainer sind. Die Vorwürfe lauten: bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern, besonders schwerer Fall der Urkundenfälschung, Verstoß gegen das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, besonders schwerer Fall der Steuerhinterziehung.

Der Fall wirft ein Schlaglicht auf Zustände, die noch vor einigen Wochen bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar beklagt worden waren. Von 2018 bis zur Großrazzia im Dezember 2021 soll die Bande 1534 Personen, meist aus Moldau und der Ukraine, nach Deutschland eingeschleust, mit gefälschten Pässen eines osteuropäischen EU-Staates versehen und in Zeitarbeitsfirmen ausgebeutet haben.

So waren mehrere Ukrainer in Zehlendorf bei Oranienburg bei einem Bandenmitlied untergebracht. © privat

Wer in dieser Zeit bei Rewe und Penny eingekauft oder bei Zalando bestellt hat, dessen Einkäufe könnten in den Logistikzentren der Unternehmen durch die Hände der Opfer gegangen sein. „Auch hier in Deutschland gibt es höchst ausbeuterische und Zwangsstrukturen bei Arbeitnehmern, die aus Nicht-EU-Staaten hierher gebracht werden“, sagt Philipp Schwertmann vom Verein Arbeit und Leben.

„Betroffen ist nicht nur der Handel, sondern auch die Fleischindustrie, Paketzusteller und die Landwirtschaft und andere arbeitsintensive Branchen.“ Der Verein schult im Auftrag des Bundesarbeitsministeriums Strafverfolgungsbehörden und berät Opfer. „Im Grunde sind wir hier bei Zwangsarbeit“, sagt Schwertmann. Doch die Justiz tue sich bislang schwer damit.

Diese Arbeitnehmer sind den Kriminellen regelrecht ausgeliefert.

Stanislav Z. (50) soll die Bande von Bremen aus gesteuert haben, er soll sich dafür laut Staatsanwaltschaft ein „konspiratives Firmengeflecht“ mit legalen Unternehmen und Scheinfirmen erdacht haben. Sein Statthalter für Berlin und Brandenburg soll Alexandre Z. gewesen sein, seine Gattin Kristina wegen ihrer guten Deutschkenntnisse Personalchefin, zuständig für Leiharbeitsverträge mit den großen Firmen.

Offiziell heißt es von der Staatsanwaltschaft: „Als Leiharbeitnehmer sollen systematisch visumspflichtige Drittstaatenangehörige aus Regionen angeworben worden sein, die ein geringes Pro-Kopf-Einkommen und mangelhafte Bildungsmöglichkeiten bei hoher Arbeitslosigkeit aufweisen“.

Arbeiter mit Willkürsystem unter Kontrolle gehalten

Ferner gab es Vorarbeiter, die ein regelrechtes Willkürsystem aufgebaut haben sollen, die Staatsanwaltschaft spricht von einem Abhängigkeitsverhältnis. „Diese Arbeitnehmer sind den Kriminellen regelrecht ausgeliefert. Sie werden eingeschleust, zur Arbeit gefahren, untergebracht, ihnen werden Papiere besorgt und Ausweise abgenommen, über sie wird in der Regel bestimmt“, sagt Berater Schwertmann. Wie verbreitet solche Zwangsarbeit ist, könne er nicht sagen. „Die Dunkelziffer ist vermutlich riesengroß.“

7,8 Millionen Euro Schaden sind durch nicht gezahlte Sozialversicherungsbeiträge, dieselbe Summe durch nicht gezahlte Lohn- und Umsatzsteuer.

Die angeblichen EU-Bürger sollen von Briefkastenfirmen in Litauen zum Schein eingestellt worden sei. Darüber kam die Bande dann an die nötigen Papiere, um die Menschen in Deutschland als Leiharbeiter einzusetzen.

Hier finden Opfer von Zwangsarbeit Hilfe Für Opfer von Zwangsarbeit gibt es in Deutschland ein Netz von Beratungsstellen. Betroffene, aber auch Zeugen, Angehörige und Personen, die von Zwangsarbeit erfahren und helfen möchten, finden unter Angebote, Hinweise und Kontakt auf der Internetseite www.servicestelle-gegen-zwangsarbeit.de



Die Einrichtung der Servicestelle gegen Arbeitsausbeutung, Zwangsarbeit und Menschenhandel beruht auf Anregungen der Bund-Länder-Arbeitsgruppe gegen Menschenhandel zur Arbeitsausbeutung beim Bundesarbeitsministerium. Träger der Servicestelle ist der Verein Arbeit und Leben in Berlin.

Von Steuer- und Sozialabgaben in Deutschland waren sie aber scheinbar befreit. Berechnet wurde von den Handelsunternehmen teils ein Stundenlohn von rund 18 Euro. Doch vom Mindestlohns von 9,50 Euro pro Stunde bekamen die Arbeiter im Schnitt nur 80 Prozent. Den Rest behielt die Bande für sich.

Ein Beispiel: Der Moldauer Julian C. wurde als angeblicher Rumäne eingeschleust, arbeitete 2021 ein halbes Jahr in einem Logistiklager von Rewe. Die Handelskette überwies 25.300 Euro an eine Firma der Bande, Julian C. bekam nur rund 12.000 Euro.

Doch bis zu 900 Euro kostete die Arbeiter der Transport nach Deutschland, die heruntergekommene Unterkunft mit den anderen ohne Privatsphäre bis zu 500 Euro im Monat, hinzu kamen Kosten für Transport zur Arbeit und „Strafen für abweichendes Verhalten“.

