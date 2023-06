Zwei Jugendliche am U-Bahnhof Alexanderplatz überfallen Berliner Polizei sucht mit Bildern nach mutmaßlichem Räuber

Mit Bildern einer Überwachungskamera sucht die Berliner Polizei einen Mann, der an einem gemeinschaftlichen Raub vor einem Jahr beteiligt gewesen sein soll.

Wie die Behörde am Dienstag mitteilte, soll der Gesuchte am 16. Juli 2022 gegen 4 Uhr auf dem U-Bahnhof Alexanderplatz zusammen mit sieben weiteren Tatverdächtigen zwei Jugendliche überfallen haben.

Polizei bittet um Mithilfe Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeidirektion 3 (Ost) in Treptow via Telefon oder E-Mail entgegen. Telefon: 030-4664-373221 oder 030-4664-373221-373230

030-4664-373221 oder 030-4664-373221-373230 E-Mail: dir-3-k-32@polizei.berlin.de

Die achtköpfige Gruppe raubte den beiden Opfern Zigaretten, Geld und eine Jacke. Die Jugendlichen blieben unverletzt.

Die sieben anderen Tatverdächtigen seien bereits ermittelt worden, so die Polizei. Nun sucht sie nach dem achten Mann.

Wer Angaben zur Identität und oder dem Aufenthaltsort des Gesuchten machen oder so sonstige sachdienliche Hinweise für die Ermittlungen geben kann, wird gebeten, sich zu melden.

