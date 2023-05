Zwei Männer in Mitte verletzt Unbekannte schießen in Berliner Café

Zwei Männer sind am Sonntagabend in Gesundbrunnen verletzt worden, als in einem Lokal Schüsse fielen. Der Vorfall ereignete sich in einem Café in der Jülicher Straße, wie eine Sprecherin der Polizei dem Tagesspiegel sagte. Zuerst hatte die „B.Z.“ berichtet.

Nach derzeitigen Erkenntnissen betraten zwei unbekannte Männer gegen 20 Uhr das Lokal und gerieten dort mit einem 33-Jährigen in Streit.

Nach einer verbalen Auseinandersetzung soll einer der Männer plötzlich eine Waffe gezogen und in Richtung des 33-Jährigen geschossen haben. Ein Schuss traf diesen am Bein. Die Angreifer liefen dann „in unbekannte Richtung“ weg. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten ins Krankenhaus. Lebensgefahr habe nicht bestanden, sagte die Sprecherin.

Auch ein 19-Jähriger wurde den Angaben zufolge dabei am Bein verletzt, allerdings nur oberflächlich. Er wurde in einer Klinik ambulant behandelt. Die Polizei ermittelt. Zu einem möglichen Zusammenhang mit dem Clan-Milieu wollte sich die Polizeisprecherin nicht äußern.