Schulen, Kitas, Ikea und Höffner betroffen Sperrungen nach Fund von Weltkriegsbombe in Berlin

Bei Bauarbeiten in Berlin-Hohenschönhausen ist am Mittwochvormittag gegen 10.20 Uhr eine Weltkriegsbombe entdeckt worden. Um den Fundort an der Landsberger Allee wurde ein Sperrkreis mit einem Radius von 500 Metern eingerichtet, sagte eine Polizeisprecherin.

Rund 7000 Menschen werden für die Entschärfung, die noch für Mittwoch geplant ist, evakuiert werden müssen. Die Evakuierung begann laut Angaben der Polizei am frühen Nachmittag.

Der Fundort befindet sich auf einer Baustelle in Höhe der Nummer 315 zwischen Arendsweg und Schalkauer Straße. Von den Sperrungen sind demnach zwei Schulen, zwei Kitas, die Möbelhäuser von Ikea und Höffner, der Globus-Baumarkt und ein Wohngebiet betroffen.

Die betroffene Baustelle an der Landsberger Allee in Berlin-Hohenschönhausen. © dpa/Dominik Totaro

Mehrere Straßen wurden laut Polizei gesperrt. Kriminaltechniker waren im Einsatz, um die Bombe zu untersuchen. Die Bombe soll sowjetischer Bauart sein und eine Länge von 60 Zentimetern und einen Durchmesser von 30 Zentimetern haben. (dpa)