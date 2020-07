Weniger als zwei Wochen vor dem Schulstart in Berlin werden Details bekannt, wie der Schulbetrieb in der Pandemie ab dem Ferienende ablaufen soll. „Es wird eine Maskenpflicht vorbereitet für die Schulen, die auf dem Schulflur, in Treppenhäusern, Begegnungszonen, Pausenflächen und Gemeinschaftsräumen gelten soll", sagte einer Sprecherin der Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) dem Tagesspiegel.

Die Maskenpflicht soll aber nicht zu jeder Zeit in der Schule gelten, sagte die Sprecherin: "Nicht im Unterricht, nicht in Arbeitsgruppen und nicht in den Horten".

Der diesjährige Schulstart, darunter für rund 33.000 Erstklässler, steht unter besonderen Vorzeichen. Erstmals seit Ausbruch der Pandemie werden die Klassenzimmer wieder voll gefüllt sein.

Mehr zum Thema Kommt die Maskenpflicht? Der Schulanfang wird zum Corona-Experiment

Bislang existiert nur ein grober „Masterhygieneplan", aus dem hervorgeht, dass die Abstandsreglung nicht mehr gilt. Nur Schüler und Schülerinnen mit „sichtbaren und bekannten Vorerkrankungen" können von der Präsenzpflicht befreit werden, hatte Martin Klesmann, Sprecher der Bildungsverwaltung, am Dienstag gesagt. (Tsp)