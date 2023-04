Zweijähriger in Berlin verletzt BVG-Bus muss mit Gefahrenbremsung Zusammenstoß mit Polizeiauto verhindern

Bei einem Verkehrsunfall in Charlottenburg ist in der Nacht zu Sonnabend ein Kleinkind verletzt worden. Das teilte die Polizei am Morgen mit. Gegen 0.20 Uhr habe ein Busfahrer die Polizei zur Hardenbergstraße alarmiert und angegeben, dass er an der Kreuzung Fasanenstraße im Bussonderstreifen an einer roten Ampel gehalten habe. Links neben ihm soll ein Polizeifahrzeug ebenfalls gewartet haben.

Als das Ampellicht auf Grün wechselte, sei der Funkwagen nach rechts ausgeschert, woraufhin der 38-jährige Busfahrer eine Gefahrenbremsung vollzog, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Daraufhin sei ein zweijähriger Junge, der sich mit seinen Eltern im Bus befand, gegen eine Haltestange geprallt und am Kopf verletzt worden.

Der Busfahrer machte der Polizei zufolge noch mit Lichtzeichen und Hupe auf sich aufmerksam, das Einsatzfahrzeug habe jedoch die Fahrt in Richtung Budapester Straße fortgesetzt. Das Kind erlitt eine Kopfverletzung, die vom alarmierten Rettungsdienst im Bus versorgt wurde, heißt es weiter. Ein Transport ins Krankenhaus sei nicht nötig gewesen.

Die 22-jährige Mutter und der 26 Jahre alte Vater sowie der Busfahrer seien unverletzt geblieben. Die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte übernommen. (Tsp)