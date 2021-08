Die gute Nachricht zuerst: Morgen, am Mittwoch, ist der Streik vorbei. Heute müssen Berliner und Besucher allerdings noch zusehen, wie sie durch die Stadt kommen. Und es gibt noch eine schlechte Nachricht: Es droht schon der nächste Streik durch die ebenso kleine wie unerbittliche Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer.

Doch dank des Notfahrplans der Deutschen Bahn (DB) läuft es einigermaßen. Bei der S-Bahn fahren wichtige Linien im 20-Minuten-Takt und auch im Regionalverkehr gibt es ein "verlässliches Grundangebot" von etwa 40 Prozent, teilte die DB am Dienstagfrüh mit. Die beiden RE-Linien 2 und 4 fahren ohnehin nach Plan, sie werden von dem privaten Unternehmen Odeg betrieben.

Die BVG hatte am Montagabend mitgeteilt, dass Busse und Straßenbahnen am ersten Streiktag voller als sonst, aber nicht überfüllt gewesen seien. Bei der U-Bahn seien nur wenig mehr Fahrgäste gezählt worden. Erleichtert wird die Situation durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie - derzeit sind nur 70 Prozent der Fahrgäste in Berlin unterwegs im Vergleich zu 2019. Es ist also mehr Platz.

Der Ausstand im Personenverkehr hatte bundesweit am Montag um 2 Uhr begonnen. Am Mittwoch um 2 Uhr soll er enden. Am Montag lief der Verkehr stabil, teilte die Bahn am Abend mit. Schon seit Samstagnachmittag bestreikt die Gewerkschaft den Güterverkehr. Nicht bestreikt werden Konkurrenten der Deutschen Bahn. Bei der S-Bahn fahren die Linien S1, S2, S25, S3, S46, S5, S7, S8, S85 und die S9 im 20-Minuten-Takt. Teilweise gibt es veränderte Start- und Endhaltestellen.

Die S26, die Ringbahnen S41 und S42, die S45, S47 und die S75 fallen aus.

Im Berliner Regionalverkehr wird für wichtige Linien ein Ersatzverkehr mit Bussen oder Zügen angeboten. Für die Linien FEX, RB10/14, RB13, RB20, RB21, RB22, RB31, RB49, RB55 und RE/RB66 gibt es keinen Ersatzfahrplan.

Die DB will heute bundesweit rund 30 Prozent aller Züge im Fernverkehr fahren. Im Regional- und S-Bahnverkehr sollen erneut rund 40 Prozent der Züge verkehren. Hier gibt es jedoch ein starkes regionales Gefälle. Während in den Streikschwerpunkten wie der Region Südost (Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen) nur 10 bis 15 Prozent der Züge fahren werden, kann beispielsweise bei der S-Bahn München etwa jeder zweite Zug angeboten werden.

Die GDL-Mitglieder streiken für höhere Gehälter und bessere Arbeitsbedingungen. Unter anderem verlangen sie eine Corona-Prämie von 600 Euro und 3,2 Prozent mehr Geld in zwei Stufen. Die Bahn hatte am Sonntag angeboten, zusätzlich über eine Corona-Prämie für die Beschäftigten zu verhandeln. Dies hatte die Gewerkschaft abgelehnt.

Die Härte der GDL begründet sich im Kampf um neue Mitglieder: Wenn es der GDL gelingt, eine Tariferhöhung für das Jahr 2021 durchzusetzen, würde sie damit von der weitaus größeren Konkurrenzgewerkschaft EVG Mitglieder abwerben. Die EVG hatte im Mai 2020 eine Nullrunde für 2021 akzeptiert und wird deshalb von GDL-Chef Weselsky als "Hausgewerkschaft der Bahn" diffamiert.