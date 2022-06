Im Botanischen Garten in Berlin-Lichterfelde ist am Dienstag eine russische Sprenggranate gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, sollte die Granate noch am Abend gesprengt werden.

Die Bewohner zweier Wohnhäuser in der Umgebung seien gebeten worden, sich in der vom Botanischen Garten abgewandten Seite ihrer Wohnung aufzuhalten. Der S-Bahnverkehr bleibe bis zur Sprengung unterbrochen, hieß es.

Die Berliner S-Bahn teilte mit, der Zugverkehr sei wegen des Munitionsfunds auf der Linie S1 zwischen Friedenau und Zehlendorf unterbrochen.

Zur Umfahrung werden Fahrgäste gebeten, zwischen Schöneberg und Westkreuz die Linien S41, S42 und S46, zwischen Westkreuz und Wannsee die Linie S7 sowieso die Verkehrsmittel der BVG zu nutzen. (Tsp,dpa)