Zwischen Gentrifizierung und Prinzenbad Die Kreuzberger RapK haben die längste Gästeliste der Stadt

Die Gästeliste ist in Berlin ein eigenes Phänomen. Wer auf ihr steht, erhält nicht nur schnelleren und kostenlosen Zutritt zu Konzerten oder Clubs, sondern hat meist auch ein bisschen „fame“: Promis, Journalisten, „Szenemenschen“. Als die Gruppe RapK an einem Samstag im Oktober in der ausverkauften Columbiahalle spielt, hat sich vor dem Gästelisteneinlass ein Pulk gebildet; hier dauert der Einlass länger als bei dem für reguläre Tickets.