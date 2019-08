30 Jahre war Anna Blume in der Verlagsbranche, dann wollte sie einfach etwas Neues. Seitdem sie an einer Berliner Schule unterrichtet, ist ihr Leben auf den Kopf gestellt. Anfangs dachte Blume, sie kriege die Schüler nie in den Griff. Doch dann kam die Rettung:

Ich freue mich auf jeden neuen Tag

"Und dann stehe ich auf dem Pausenhof für meine Aufsicht. Die 1. Klasse, die ich unterrichte, umringt und umarmt mich. Sogar die Jungs, die im Unterricht nie aufpassen, kommen vom Fußballplatz angelaufen, um mich in ihre kleinen Arme zu schließen. Eigentlich ist es verboten, die Kinder anzufassen. Aber der Ansturm lässt sich kaum abwehren. Mein Herz quillt über. Und ich weiß, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe.

Ich bin seit Kurzem Lehrerin. Quereinsteigerin, wie man das so nennt. Drei Jahrzehnte habe ich in der Verlagsbranche gearbeitet, bis mir das zu langweilig wurde. Seit ich an dieser Schule unterrichte, ist mein Leben auf den Kopf gestellt. Und ich freue mich auf jeden neuen Tag.

Es fing damit an, dass ich etwas Neues machen wollte. Unsere Tochter war aus dem Haus und mir wurde es in meinem Büro zu still und zu einsam. Ich hatte es geliebt, Bücher zu machen, aber die immer geringer werdenden Honorare ließen mich an der Wertschätzung für meine Arbeit zweifeln. Ich wollte einen Job, der sinnvoll ist, vernünftig bezahlt. Daran, Lehrerin zu werden, dachte ich nicht.

Lehrerin? Wollte ich nie werden

Ich bin selbst Lehrerkind, viele Freundinnen sind Grundschullehrerinnen geworden. Während meines Studiums hatte ich mich ganz bewusst dagegen entschieden. Doch dann hörte ich im Sommer 2018 einen Bericht über Quereinsteiger im Radio. Und konnte ich nicht tatsächlich gut mit Kindern? Hatte ich nicht ohnehin Spaß daran gehabt, mich an der Schule meiner Tochter ehrenamtlich zu engagieren? Ein Freund, pensionierter Grundschullehrer, mit dem ich über die Idee sprach, bestärkte mich. Ich malte mir aus, was ich den Kindern alles beibringen, was für Projekte wir machen könnten. Social Media, Computerkurse, Schülerzeitung ...

Die Realität, sollte ich noch herausfinden, würde mir allerdings ganz andere Herausforderungen bescheren.

Neustart mit 57? Kein Problem

Ich fand heraus, dass ich mit dem Magister in Germanistik und Geschichte sofort ins Referendariat gehen konnte. Mein Alter – ich bin 57 Jahre alt, – sei kein Problem, sagte mir meine Ansprechpartnerin in der Bewerbungsstelle der Senatsverwaltung. Oft kämen ältere Kollegen sogar besser zurecht als jüngere, weil die schon Erfahrungen gesammelt hätten. Im Beruf, als Eltern, im Leben. Leute wie uns könne nichts so leicht aus der Ruhe bringen. Sie hatte Recht.

Schwerer Start. In den Brennpunktschulen kommen viele Kinder ohne Unterrichtsmaterialien in die Klasse. Foto: Philipp Schulze/dpa

Ich bewarb mich für das zweite Halbjahr, wurde angenommen und freute mich auf das Casting im Dezember, von dem ich schon viel gehört hatte: Massen an Schulleitern säßen wenigen Quereinsteigern gegenüber, wer sich nicht total doof anstelle, könne sich vor Angeboten kaum retten.

Am Tag des Castings saßen fünf Schulleiter etwa 50 Bewerbern gegenüber. Keine Chance. Zuvor war ich bereits durch einige Schulen im Berliner Südwesten getingelt. Nein, Quereinsteiger bräuchten sie nicht, hieß es. Oder sie bräuchten schon welche, hätten aber keine Zeit, sich um sie zu kümmern. Ich lernte, dass die Schulen umso weniger bereit waren, Quereinsteiger zu akzeptieren, je besser der Stadtteil war. Bedarf hatten zu diesem Zeitpunkt nur Marzahn-Hellersdorf und Spandau.

Ich fuhr also im Januar durch Spandau. In meiner ersten Runde gab ich meine Unterlagen in zehn Schulen ab. Vier Tage später saß ich meiner zukünftigen Schulleiterin gegenüber.

Die erste Stunde: Ich gleich alleine ran

Die Schüler könnten schwierig sein. „Bei uns steht nicht so sehr die Bildungsarbeit, als vielmehr die Beziehungsarbeit im Vordergrund“, hatte die Schulleiterin gesagt. 70 Prozent von ihnen sind nicht deutscher Herkunftssprache, wie das im Verwaltungsdeutsch heißt. Doch die Stimmung an der Schule war freundlich. Hier, dachte ich, könnte ich mich wohlfühlen. Ich sagte zu.

Am 11. Februar hatte ich meine erste Stunde. Eigentlich war geplant, dass ich in den Anfangstagen gemeinsam mit der Mathelehrerin in den Unterricht gehen sollte, mir einen Überblick verschaffen, mich an die Situation gewöhnen. Doch die Lehrerin lag krank zuhause im Bett. Ich hatte keine Zeit mich vorzubereiten. Ich musste sofort ran.

Ist ja ganz einfach! Von wegen

Ich stellte mich also der Klasse vor und ließ die Kinder von sich, ihren Familien und ihren Haustieren erzählen. Ist ja ganz einfach! So verbrachte ich alle meine ersten Stunden in den neuen Klassen.

Die Schulleitung hatte mir den Stundenplan gebastelt: Ich sollte Mathe, Englisch, Kunst und Gesellschaftswissenschaften unterrichten, war in einer 1., einer 4. und einer 5. Klasse eingeteilt. In der 1. Klasse bin ich Co-Klassenlehrerin. 16 Stunden unterrichtete ich allein, 7 Stunden war ich SoPäd, das heißt ich war als zweite Lehrkraft in der Klasse zuständig für Kinder mit einem besonderen Förderbedarf. Dann arbeitet man im Team und kann den erfahrenen Lehrern einiges abschauen.

Die ersten Tage liefen ganz gut. Doch ich spürte, wie die Kinder mich testeten. Sie waren laut, machten nicht das, was sie sollten. Hat man sie zur Ruhe gebracht, fangen andere wieder an, den Lautstärkepegel anzuheben. Ans Arbeiten ist in diesen Momenten nicht zu denken. Ich musste mir also etwas einfallen lassen.

Es war das reinste Chaos

In meiner zweiten Woche hatte ich die 1. Klasse gut im Griff. Doch in der 5. wollte es nicht ruhiger werden. Es war das reinste Chaos. Ich kam mir vor wie Uschi Glas bei „Fack ju Göhte“.

18 Kinder waren in dieser Klasse. Vier konnten kaum Deutsch lesen und schreiben. Zwei hatten einen sogenannten Förderschwerpunkt Lernen, das heißt, früher wären sie an einer Sonderschule gewesen. Mindestens zwei Kinder waren verhaltensauffällig und mussten Medikamente nehmen. Die Schüler stammten aus halb Ost-Europa, der Türkei, Syrien und Irak, drei waren deutsch. Die Kinder liefen ständig herum, brüllten sich an, manchmal kloppten sie sich auch.

Ich versuchte es mit Freundlichkeit. Dann mit Schreien, mit Strafen. Aber am Ende zieht man so immer den Kürzeren. Und noch wichtiger: So eine Lehrerin wollte ich nicht sein.

Die anderen Lehrer hatten ihre Hilfe angeboten. 40 Lehrer und 20 Erzieher sind in meinem Kollegium. Alle sehr hilfsbereit. Aber man muss genau wissen, was man wissen will. Es gibt kaum Handreichungen. Das meiste muss man für sich selbst herausfinden. Und die Kinder aus der 5. Klasse beschäftigten mich noch weit nach Feierabend.

Die Rettung kam in Form eines Hörbuchs

Die Rettung kam in Form eines Hörbuchs: „Für mich ist auch die 6. Stunde – Überleben unter Schülern“ von Frau Freitag. Sie ist eine Gesamtschullehrerin, die unter Pseudonym über ihren Schulalltag schreibt. Auf dem Heimweg hörte ich ihre Geschichten und es war, als spräche sie über meine Schüler. Aber nicht verzweifelt, sondern weise und lustig. Es war zum Totlachen.

Den ein oder anderen Tipp konnte ich mir abschauen. Zum Beispiel den, die eigene Pausenaufsicht zur Imagepflege zu nutzen.

Die Kids schubsen, ärgern, treten sich ständig. Richtig schlimme Situationen habe ich nicht erlebt, aber diese generelle Aggression nervt kolossal und beginnt schon in der ersten Klasse, zu 99 Prozent sind es Jungs. Fortan, wann immer sich so eine Situation abspielte, baute ich mich also vor den Kindern auf, verschränkte die Arme und sah sie an.

Das reichte meistens schon. Wenn nicht, zitierte ich die Schläger zur Klassenlehrerin oder zur Schulleitung. Und in den folgenden Wochen grüßte ich diese Typen immer übertrieben freundlich mit Namen. Sie grüßten nur widerwillig zurück, doch es ging darum, dass sie wussten, dass ich wusste, wer sie waren und dass ich sie beobachtete.

Ich lasse mir nicht auf der Nase herumtanzen

Es wirkte. Die Kinder merkten, dass ich zwar nett bin, mir aber nicht auf der Nase herumtanzen lasse. Meiner schwierigen 5. Klasse brachte ich Schreibpapier mit, damit sie sich Arbeitsmappen anlegen konnten. Zuvor hatten sie auf Schmierpapier, das in der Klasse auslag, geschrieben. Auch mein Unterricht wurde spannender. Was auch an der Hilfe der Kollegen und der Weiterbildung lag.

Ich durchlief mehrere Qualifizierungsmaßnahmen des sogenannten QuerBer, in denen ich über Unterrichtsplanung, Methoden und Konfliktlösung lernte. Außerdem wurde ich von einem Paten begleitet. Seit Sommer 2018 bekommen Quereinsteiger eine (meist pensionierte) Lehrkraft an die Seite gestellt. Mein Pate besuchte meinen Unterricht und anschließend gab es Feedbackgespräche.

Er hat mir viel beigebracht darüber, wie eine Stunde idealerweise organisiert ist: Einführung, Impuls, erarbeiten, vertiefen, resümieren und Wissen sichern. Wenn das gut geplant und vorbereitet ist, laufen die Stunden auch oft ganz gut. Denn dann kann man sich für die schwierigen Kinder etwas überlegen und sie beschäftigen.

Der wichtigste Tipp: keine Ablenkung!

Ich hatte nicht die eine drängende Frage an meinen Paten. Es waren 100. Aber der wichtigste Tipp – neben guter Vorbereitung – war vielleicht, keine Ablenkung zuzulassen. Es ist so banal! Auf den Tischen darf sich nichts befinden außer den Arbeitsmaterialien. Keine Trinkflasche, keine Glibberknete, Kippeln ist absolut verboten, niemand darf aufstehen, um etwas zum Papierkorb zu bringen, nicht in den Heften rumkrickeln, in den Büchern schon gar nicht.

Die Qualifizierungsmaßnahmen gingen acht Wochen. Immer häufiger bestellte ich meinen Paten in die 5. Klasse. Er sah, dass ich Fortschritte machte.

In den Osterferien hatten wir schließlich unsere Einführungswoche. Da hatten wir bereits einige Wochen unterrichtet. Von 8 Uhr bis 17 Uhr gab es endlich Seminare zu allen Belangen des Schullebens, von Recht über Alltag bis Unterrichtsplanung. Ein bisschen spät vielleicht, aber so konnten wir das Gelernte auf unsere Praxis beziehen. Alle Dozenten waren früher selbst Lehrer gewesen und begeistert von ihrem Beruf. Das übertrug sich.

Ich erfuhr viel über deutsche Rapper

Plötzlich funktionierte alles viel besser, strukturierter. Mit meiner 1. Klasse übte ich Gruppenarbeit. Eine 4. Klasse, die immer sehr laut gewesen war, ließ ich Teile des Unterrichts selbst organisieren, was mich viel über deutsche Rapper erfahren ließ. Und die schlimme 5. Klasse beschäftigte ich mit Puzzles zu Ägypten und dem Abschreiben von Hieroglyphen. Es war mucksmäuschenstill.

Ich bin professioneller geworden. Aber vor allem habe ich auch die Kinder besser kennengelernt und sie mich. Ich möchte, dass sie etwas lernen und ich weiß von Tag zu Tag besser, was ich tun muss, damit sie das auch tun.

Ich weiß: Ich werde wieder stolz sein

Am letzten Tag des Schuljahres machte ich für jede meiner Klassen etwas Besonderes. Meiner 5. Klasse gab ich ein Eis aus. Es war rührend, wie sehr sie sich freuten. Plötzlich plauderten sie über ihre Zukunft. Darüber, dass sie Polizist werden wollten, Friseur oder Ingenieur. Hatte ich nicht Wochen zuvor noch gedacht, aus denen würde nie etwas?

Nun gehen die Sommerferien zu Ende. Mein Referendariat beginnt. Und ich werde es genießen wieder von allen Seiten belagert zu werden. Werde stolz sein, wenn eine Stunde gelingt. Zusehen, wie die Kinder täglich ein Stück klüger werden. Und ich auch.

Anna Blume schreibt unter Pseudonym, damit Kollegen, Eltern und vor allem Kinder nicht von Außenstehenden erkannt werden können."