EIN PERMANENTES E-MAIL-RAUSCHEN

„Wir haben drei Kinder: Zwillinge in der 4. Klasse und das dritte Kind in der 1. Klasse. Alle besuchen dieselbe gebundene Ganztagsschule. Als die Schulschließung beschlossen wurde, waren wir selbst bereits im Corona-Homeoffice. Es wurden jede Menge Informationen und Hausaufgaben per E-Mail versandt. Teilweise mehrmals täglich. Bei drei Kindern sorgt das für ein permanentes Rauschen. Es gab keine einheitlichen Prozesse, was Kommunikationskanäle, Tools oder sonstige Materialien angeht. Unterrichtsmaterial wurde eingescannt oder abfotografiert, sodass es einem beim Ausdrucken im Nu den Toner leer lutscht. Trotz mangelnder Infrastruktur wurde dennoch erwartet, dass täglich Tagebucheinträge und Hausaufgaben eingereicht werden.

Blinder Aktivismus

In blindem Aktivismus versuchten die Lehrer, kreativ zu sein und Aufgaben zu stellen, wie: „Schnapp dir ein Springseil und zähle, wie oft du ohne Unterbrechung springen kannst.“ Zu gerne hätte ich geantwortet: „Super! Können Sie dann bitte zählen, wie viele Vasen und Kronleuchter dabei zu Bruch gehen und wie viele blaue Augen die Geschwister davontragen? Denn wir leben in einer Stadtwohnung, arbeiten gerade den ganzen Tag von zu Hause, verbringen die meiste Zeit des Tages in Video-Calls und es herrschen Ausgangsbeschränkungen.“ Insgesamt hatte ich den Eindruck, dass die ganze Verantwortung von heute auf morgen auf die Eltern übertragen wurde. Es schien herzlich wenig Verständnis dafür zu herrschen, dass Eltern weiterhin arbeiten müssen. Es wurden nicht nur ein paar Hausaufgaben verteilt, sondern vielmehr erwartet, dass die Kinder in ungebremster Geschwindigkeit weiter dem Lehrplan folgen. Briefing oder Unterstützung für die Eltern gab es dabei nicht.

Kanäle und Tools vereinheitlichen? Keine Chance

Um ehrlich zu sein, erwarte ich von den Lehrern und Pädagogen, die in der aktuellen Situation nicht freigestellt sind, dass sie ihrem Bildungsauftrag weiterhin in vollem Umfang nachkommen. Genauso wie von mir erwartet wird, dass ich weiterhin meinen Job mache. Immerhin beziehen wir alle weiterhin unser volles Gehalt. Eine einstündige Sprechstunde für die ganze Klasse pro Woche wird diesem Anspruch nicht gerecht. Ich habe Unterstützung angeboten, was Tools und Infrastruktur angeht, da die Pädagogen damit anscheinend überfordert sind, bin jedoch auf wenig Gegenliebe gestoßen. Die Anfrage, ob sich die Schule eventuell über Prozesse, Tools und Kanäle einigen könne, damit die Eltern weniger Verwaltungsaufwand haben, wurde abgetan mit einem einfachen: „Dazu haben wir nicht die Möglichkeiten“.

Zwölf Stunden Aufwand täglich

Der Aufwand, den ich aktuell betreiben müsste, würde sich vermutlich um die vier Stunden pro Tag und Kind belaufen (also zwölf Stunden am Tag bei drei Kindern). Nach den ersten zwei Wochen und diversen hysterischen Heulanfällen der Kinder, die mit ihren Hausaufgaben nicht hinterherkommen und sich unter Druck gesetzt fühlen, habe ich beschlossen, Prioritäten zu setzen. Für die Kinder ist dies ebenfalls eine extrem belastende Ausnahmesituation. Ihr normales Leben wurde pausiert und sie müssen sich plötzlich Sorgen darüber machen, ob Oma und Opa in Gefahr sind oder ob Mama und Papa sterben könnten, weil die ja auch schon irgendwie ein bisschen alt sind.

Reine Schikane

Mir ist es wichtiger, dass die Kinder glücklich und gesund sind, sich geborgen fühlen, wenigstens einmal am Tag kurz an die frische Luft kommen, gesunde Mahlzeiten gekocht bekommen und sich den Tag über mit sinnvollen Dingen beschäftigen. Das Letzte, was die Kinder jetzt brauchen, ist, von den Eltern angeschrien zu werden, wenn sie ihre Matheaufgaben nicht fertig bekommen. Das Letzte, was die Eltern jetzt brauchen, ist, täglich Zusatzaufgaben wie Tagebucheinträge und gemalte Bildchen oder sonstige Beschäftigungstherapiemaßnahmen einscannen zu müssen. Ich bin mit meinen Kindern sehr ehrlich und sage: „Hey, ich weiß, dass du super malen kannst, und keiner zwingt dich, ein Tagebuch zu schreiben. Lass uns zusehen, dass wir die schriftliche Multiplikation weiter üben und dass die Grammatik sitzt.“ Wir werden dennoch einiges in den Osterferien nachholen müssen und wir werden nicht alles schaffen. Bei einigen Dingen werde ich mich auch weigern und sagen: „Nein. Das ist irrelevanter Blödsinn und reine Schikane und ich mache das nicht mit!“ Am Ende des Tages gibt es aber auch einige Lichtblicke. Meine Kinder fangen an zu verstehen, was ich beruflich mache, sie lernen sehr viel dazu (fast zu viel) über Eigenverantwortung, Persönlichkeitsrechte, Pflichtbewusstsein, wie man Sauerteig ansetzt, den Unterschied zwischen Viren und Bakterien, die Wirtschaft, sozialen Zusammenhalt, welche Regierungschefs mit der Krise wie umgehen. Mein Fazit: Homeschooling funktioniert nicht.“ Sita Duken

SKYPEN MIT DER LEHRERIN

„Meine Tochter geht in die 5. Klasse, keine Brennpunktschule, aber mit Sicherheit eine mit hohem Migrationsanteil und allen damit verbundenen Problemen. Unsere Klassenlehrerin hat vom ersten Tag der Schulschließung an ein top Online-Lernprogramm aus dem Boden gestampft, welches ich als beispielhaft bezeichnen würde. Passend zum Stundenplan werden täglich für die jeweiligen Fächer diverse Aufgaben per E-Mail geschickt nebst zahlreichen auszudruckenden Arbeitsblättern (ohne Drucker können auch nur die Lösungen auf einem Extra-Blatt aufgeschrieben werden), passenden Links zu Lehrvideos und diversen Aufgaben in vorhandenen Arbeitsheften sowie auf verschiedenen Online-Lernplattformen, für die es am ersten Tag für jedes einzelne Kind Anmeldedaten gab.

Von 9 bis 13 Uhr ist die Lehrerin erreichbar

Mit der Bearbeitung der Aufgaben sind die Kinder täglich mehrere Stunden beschäftigt, viele sind dabei sicherlich auf Unterstützung angewiesen. Aber auch dafür gibt es eine Lösung: Täglich zwischen 9 und 13 Uhr ist die Klassenlehrerin über Skype direkt erreichbar (bis auf die Tage, an denen sie am Notprogramm an der Schule mitarbeitet - dann steht sie aber am Nachmittag zur Verfügung), um Fragen zu beantworten.

Am Ende des Tages müssen die Eltern alle erledigten Aufgaben abfotografieren beziehungsweise die Arbeitsblätter einscannen und die Ergebnisse an die Klassenlehrerin senden oder alle bearbeiteten Materialien in der Schule hinterlegen. Die Arbeiten auf den Online-Lernplattformen kann sie dort selbst verfolgen. Pünktlich am nächsten Morgen liegen dann die neuen Aufgaben im Postfach und der nächste Schultag am heimischen Schreibtisch beginnt. Sicherlich haben wir großes Glück, dass bis auf eins alle Hauptfächer von der Klassenlehrerin unterrichtet werden.

Maßgeschneidertes Tagesprogramm

In den anderen Fächern gab es am letzten Schultag „nur“ ein paar Arbeitsblätter oder eine größere Aufgabe, die während der Zeit der Schulschließung zu erledigen sind. Motivationstechnisch und auch lerntechnisch ist das mit dem maßgeschneiderten Tagesprogramm der Klassenlehrerin überhaupt nicht vergleichbar! Es ist ihr gelungen, die Inhalte jedes einzelnen Schultags in handhabbare Pakete zu verwandeln, die online zugestellt und abgeholt werden. Aus meiner Sicht ist es sogar eine enorme Bereicherung für die Selbstständigkeit der Kinder, denn jeder kann Beginn, Tempo und Pausen der Arbeiten selbst bestimmen. Viele Arbeitsblätter gibt es sogar in verschiedenen Schwierigkeitsstufen, die selbst ausgewählt werden können.

Vokabeln lernen ist kein Problem mehr

Die Online-Plattformen erfreuen sich natürlich der größten Beliebtheit und sogar Vokabeln lernen ist plötzlich kein Problem mehr (und soll auf Wunsch der Kinder für die Zukunft so beibehalten werden). Das alles funktioniert aber nur, weil es die individuell passenden tagesaktuellen Aufgabenpakete gibt - ein reiner Hinweis auf digitale Lernprogramme oder irgendwelches Lernfernsehen wäre da überhaupt nicht zielführend!

Mein Fazit: Homeschooling kann mit dem entsprechenden Engagement von Lehrern und Eltern durchaus funktionieren und dieses Beispiel sollte Schule machen!“ Karin Berger