Ab Freitagabend um 22:00 Uhr kommt es auf der südöstlichen Ringbahn zu erheblichen Einschränkungen. Bis zum 19. April ist die Strecke zwischen den Stationen Treptower Park und Tempelhof auf beiden Richtungen (S41/42) komplett gesperrt. Die Bahn hat einen Schienenersatzverkehr (Bus S41/42) für die betroffenen Haltestellen eingerichtet.

Auch auf den Linien S45, S46 und S47 gibt es in diesem Zeitraum keinen Zugverkehr zwischen den Haltestellen Baumschulenweg und Tempelhof.

Ab dem 19. bis zum 24. April gibt es immer noch Einschränkungen zwischen den Haltestellen Treptower Park und Neukölln, es kommt jedoch nicht Vollsperrung. Die Bahn wird auf einem Gleis einen Pendelverkehr im 20-Minutentakt anbieten.

Grund für die Sperrungen sind Bauarbeiten an der Fernbahnbrücke über die Niemetzstraße in Neukölln. Im Zuge der Fortsetzung des Brückenneubaus wird auch eine Lärmschutzwand errichtet. Westlich vom S-Bf Neukölln werden zudem vier Weichen und in Hermannstraße die beiden Kehrgleise erneuert. In Treptower Park finden Arbeiten an der Stützmauer statt.

Eine geringfügige Einschränkungen wird es für zwei Stunden in der Nacht vom 24. zum 25. April geben. Zwischen 23:30 und 01:30 Uhr wird der Bahnverkehr zwischen den Haltestellen Treptower Park und Neukölln gesperrt, ein Ersatzverkehr wird eingerichtet.