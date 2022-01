An so einen Unfall können sich auch altgediente Polizeibeamte in Berlin nicht erinnern. Genau genommen war es gar kein Unfall, was sich am Freitagabend am Alexanderplatz zugetragen hat, sondern ein "gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr", vorsätzlich begangen vom 57-jährigen Fahrer einer Straßenbahn der BVG.

Die Pressestelle der Berliner Polizei schilderte den Vorfall am Sonnabend so: Gegen 21 Uhr am Freitagabend habe ein 33-jähriger Taxifahrer die Polizei zu einem Zusammenstoß auf der Gontardstraße gerufen. Am Ort habe er den eingetroffenen Beamten mitgeteilt, dass er mit seinem Taxi von der Karl-Liebknecht- in die Gontardstraße abgebogen sei und dort in Höhe einer Ausfahrt angehalten habe, um seine Fahrgäste aussteigen zu lassen.

Zwischenzeitlich näherte sich auf der Gontardstraße eine Straßenbahn in Fahrtrichtung Rathausstraße. Wegen des noch stehenden Taxis musste der Triebwagenführer mit der Straßenbahn hinter dem Toyota-SUV warten.

Zwischen dem Taxifahrer und dem zwischenzeitlich ausgestiegenen BVGler soll sich ein Streitgespräch entwickelt haben, hieß es bei der Polizei unter Berufung auf unbeteiligte Zeugen. Anschließend habe sich der 57 Jahre alte Straßenbahnfahrer wieder in den Führerstand der Tram gesetzt.

Gerade als der Taxifahrer den Weg wieder freigeben und vor der Tram wenden wollte – die zwischen dem Bahnhof Alexanderplatz und dem Fernsehturm gelegene Gontardstraße ist für den Autoverkehr als Sackgasse ausgewiesen –, soll der Straßenbahnführer beschleunigt, das Taxi gerammt und mehrere Meter bis in die Tramhaltestelle hinein vor sich hergeschoben haben.

Dadurch seien auch ein Fußgängerschutzgitter und die Haltestellensäule beschädigt worden. Auf einem Foto ist der erheblich ramponierte Toyota zu sehen, der neben der 50 Tonnen schweren, im Frontbereich leicht angeschrammten Flexity-Tram auf dem Bahnsteig der Haltestelle steht.

Der 33-jährige Taxifahrer erlitt laut Polizei leichte Verletzungen. Alarmierte Rettungskräfte brachten sowohl ihn als auch den 57-Jährigen Tram-Führer in ein Krankenhaus, in dem beide ambulant behandelt wurden. Warum der Straßenbahnfahrer behandelt werden musste, ließ sich am Sonnabend nicht klären.

Der Straßenbahnverkehr auf der viel befahrenen Trasse am Alex blieb bis kurz vor Mitternacht unterbrochen. Die Ermittlungen gegen den BVGer laufen, als Verkehrsunfall zählt der Crash laut Polizei nicht, "weil wir von einer vorsätzlichen Tat ausgehen".

Laut der polizeilichen Unfallstatistik von 2020 (die für 2021 liegt noch nicht vor) war in 0,16 Prozent der insgesamt gut 126.000 Verkehrsunfälle in Berlin eine Straßenbahn involviert. Nur 0,06 Prozent der Unfälle seien vom Fahrpersonal der Straßenbahn verursacht worden.