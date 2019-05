An einer Charlottenburger Schule ist es am Montagmittag zu einer Schlägerei zwischen einigen Jugendlichen gekommen, bei der vier Personen leicht verletzt wurden. Nach ersten Ermittlungen der Polizei soll ein 15-jähriger schulfremder Jugendlicher das Schulgelände betreten haben, einen 17-jährigen Schüler jüdischen Glaubens zum Mitkommen aufgefordert und ihm anschließend ins Gesicht geschlagen haben.

Da ein antisemitisches Motiv nicht ausgeschlossen werden konnte, ermittelt der polizeiliche Staatsschutz. Dies teilte die Berliner Polizei am Dienstag mit. Nach Informationen des Tagesspiegels war der Attacke eine verbale Konfrontation zwischen dem 17-Jährigen und zwei muslimischen Mädchen vorausgegangen, die daraufhin den 15-Jährigen hinzuholten. Bei diesem soll es sich um einen als unbeschulbar geltenden Jungen handeln, der früher selbst Schüler der Schule war.

Warum er sich nicht in der Einrichtung aufhielt, in der er inzwischen – außerhalb Berlins – wohnt, war nicht zu klären. Bei der Ankunft an der Schule soll er einen ehemaligen arabischstämmigen Klassenkameraden, einen Neuntklässler, zur „Verstärkung“ geholt haben. In der Folge kam es zu besagter Schlägerei zwischen den beiden und dem jüdischen Jungen, der wiederum von einem Klassenkameraden Hilfe bekam.

„Niemand wurde ernsthaft verletzt“, sagte der Schulleiter auf Anfrage. Dennoch habe er Anzeige bei der Polizei erstattet: „Es gehört zu meiner Strategie, solche Vorfälle sofort anzuzeigen“, erläuterte er sein Vorgehen. Der Neuntklässler wurde vom Unterricht suspendiert.

Ob bei dem Vorfall antisemitische Bemerkungen fielen, ließ sich am Dienstag nicht klären. Es hieß aber, dass Antisemitismus unter muslimischen Schülern – auch an der betroffenen Schule – als „latentes Problem“ wahrgenommen werde. Jüdische Kinder hätten damit „vom Kindergarten an“ zu tun. In der Schule dann gebe es immer mal wieder antisemitische Sprüche und Bemerkungen.