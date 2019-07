Arm in Arm waren am Montagnachmittag zwei Frauen in Neukölln unterwegs, als sie plötzlich von zwei Männern beschimpft wurden. Schauplatz war laut Mitteilung der Polizei von Dienstag die Weichselstraße. Die Frauen (37 und 41 Jahre alt) passierten gerade einen Laden, als die Männer heraustraten. Einer beleidigte die Frauen homophob, der andere gleichzeitig einen Verkäufer im Geschäft, so die Polizei. Anschließend stiegen sie auf Fahrräder und radelten unerkannt in Richtung Sonnenallee. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen übernommen. (Tsp)