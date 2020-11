Das Bezirksamt Lichtenberg will den Corona-Ausbruch im Pflegeheim Kursana im Pandemie-Krisenstab aufarbeiten, „voraussichtlich am kommenden Dienstag“, sagte Bezirksbürgermeister Michael Grunst (Linke) dem Tagesspiegel.

Dabei werde man sich „auch mit dem eigenen Krisenmanagement auseinandersetzen, um herauszufinden, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, welche Fehler sind passiert“. Der zuständige Stadtrat Martin Schaefer (CDU) erklärte: „Wir prüfen aktuell, ob es zu Fehlverhalten des Betreibers gekommen ist und ob er seiner Sorgfaltspflicht nachgekommen ist.“

Zur Frage, warum das Heim nicht früher teilevakuiert wurde, sagte Schaefer, die Pflege der Bewohner habe „unter den am Freitag vorgefundenen Umständen, durch die fehlende Anzahl an Personal nicht mehr adäquat gewährleistet werden können. Diese Einschätzung gab es in den Tagen davor nicht.“ Es habe am Freitag ein „subakuter Pflegenotstand“ geherrscht.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Das Heim war sieben Wochen nach Bekanntwerden des ersten Corona-Falls teilevakuiert worden. Bis dahin waren 12 infizierte Bewohner verstorben. 14 infizierte Bewohner wurden am Freitag in Kliniken oder andere Heime verlegt, um die Betreuungssituation im Haus zu verbessern.

Mehr zum Thema Pflegeheim in Berlin-Lichtenberg Zwölf Tote und 47 Infizierte bei Corona-Ausbruch

Am Samstag sprach die Dussmann-Gruppe, zu der das Kursana-Heim gehört, von aktuell 27 infizierten Bewohnern und 16 infizierten Mitarbeitern. Die Zahl bereits genesener Bewohner und Pfleger, die sich im Oktober infiziert hatten, wollte Kursana nicht mitteilen.