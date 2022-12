Berliner Gossip Szenen vor dem Szenerestaurant

Im Winter vermissen wir den Sommer und erinnern uns an pikante Szenen prominenter Persönlichkeiten auf den Berliner Straßen, etwa diese: Es ist einer der letzten warmen Abende und die Tische auf der Straße vor einem Promi-Restaurant im Prenzlauer Berg sind ausnahmslos belegt, als ein ehemaliges Ensemble-Mitglied der Volkbühne, eine vielfach ausgezeichnete Leinwanddarstellerin und inzwischen als Tatort-Kommissarin arbeitende Schauspielerin einen privaten Streit öffentlich eskalieren lässt.

Die Stimmung ist ausgelassen, mit sommerlichen Getränken wie Aperol Spritz, Roséwein auf Eis oder Negroni Sbagliato wird gegen das Wissen um den anstehenden Winter rebelliert. Jeder weiß, Sehen und Gesehenwerden funktioniert im Winter einfach nicht so gut. Für Prominente mit einem Hang zu öffentlich ausgelebtem Drama sind die letzten warmen Tage also auch die letzte Chance, noch einmal alle Aufmerksamkeit zu bekommen.

Obszöne Wortwahl

So kam es, dass das ausgelassene Geplauder vor dem hippen Restaurant plötzlich durch laute Rufe gestört wurde. Ein Taxi fährt vor, es klirren Gläser. Eine wütende Person torkelt wetternd auf die ankommende Person zu. Auf der Straße vor den Augen eines verstummten Restaurant-Publikums kommt es zwischen der Eintreffenden und der Anwesenden zur Konfrontation. Und die ist besonders spannend, weil letztere niemand geringeres als die beliebte Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer (Tatort, Jerks, Dogs of Berlin) ist. Um wen es sich bei der anderen Person handelt, weiß keiner der jetzt tuschelnden Restaurantbesucher so genau. Das aber macht den laut ausgetragenen Streit für die anwesenden Schaulustigen nur umso brisanter: Wer fährt mit dem Taxi vor, um sich um 21 Uhr abends in aller Öffentlichkeit von einer bekannten Schauspielerin beschimpfen zu lassen?

Das Ganze zieht sich eine Weile hin, das Wortgefecht steigert sich zum Streit, die Wahl der Worte ist obszön. Kurz bevor es handgreiflich wird, kommt die leicht entnervte Bedienung und bittet um Ruhe, beziehungsweise darum, den Streit doch an anderer Stelle auszutragen. Auch die bis zu diesem Zeitpunkt fröhlich weiter trinkenden Freunde Bauers fühlen sich auf einmal verantwortlich und bugsieren die prominente Freundin zurück an den Tisch. Der Auslöser des Tumults setzt sich in das Taxi und braust in die Nacht.

Das Getuschel wird langsam wieder Plauderei, auch weil die Kellnerin sich nicht weiter äußern will. Beunruhigt wirkt sie nicht. Berliner Sommernächte können hitzig sein und selbst den Besten zu Kopfe steigen. So ist es wahrscheinlich gut, dass jetzt Winter ist, die Gemüter können runterkühlen. Ob Bauer sich dann wieder bei ihrem Lieblingsitaliener blicken lassen darf, bleibt abzuwarten, aber Berliner Gastronomen sind zum Glück selten nachtragend.

