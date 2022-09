Berliner Mobilitätsgesetz mit Folgen Dürfen Autos halb auf dem Gehweg parken?

Unsere Newsletter aus den Bezirken wurden berlinweit inzwischen mehr als 268.000 Mal abonniert. Am Donnerstag senden wir aus Steglitz-Zehlendorf, Friedrichshain-Kreuzberg und Pankow. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke.

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt Christian Hönicke:

Die Garibaldistraße wird zum Berliner Präzedenzfall: Dürfen Autos zur Hälfte auf dem Gehweg parken oder verstößt das gegen das Mobilitätsgesetz? Nun steht eine Entscheidung an, die auf die ganze Stadt Auswirkungen hat. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Bezirk stoppt spektakulären Plan: Ein Investor will Windkraft-Hochhäuser in Prenzlauer Berg errichten – doch er darf nicht

Der abstruse Kampf um die Eschen geht weiter: Anwohner wollen mit neuem Vorstoß die Rodung der Allee am Volkspark Friedrichshain verhindern – so stehen die Chancen

Nicht genug Platz für Fahrräder: Darum werden die Radstreifen auf der Greifswalder Straße nicht weiter grün bepinselt – auf der Berliner Allee fehlen sie ganz

Damals, in der DDR: Prenzlauerberginale zeigt historische Szenen aus dem einstigen Arbeiterviertel

Neues Leben im Traditionskino: Das Colosseum wird nächste Woche wieder für Publikum geöffnet

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz:

„Diese Krankheit kann sie nicht ohne die Hilfe eines anderen Menschen besiegen”: Katrin hat Blutkrebs und hofft auf einen Stammzellenspender

Jetzt soll der Bus wieder langsamer fahren: Anwohner klagen erfolgreich gegen Busspur auf der Clayallee

Nach der Haushalts-Rüge des Abgeordnetenhauses: Wo Bürgermeisterin Schellenberg plötzlich sechs Millionen Euro für den Ergänzungshaushalt her hat

„Flächenfressende Einfamilienhäuser”: Verbände äußern Lob und Kritik am Bebauungsplan für Lichterfelde-Süd

„Bämm! Und dann sah ich tausend Farben”: Der schönste Liebesroman des Sommers erzählt von Ela und Fatih – beide haben das Down-Syndrom

Bestseller-Autorin Margaret Atwood kommt nach Berlin

Selber ernten: Kartoffelfest auf der Domäne Dahlem

Info-Veranstaltung: Freiwilliges Engagement – ist das etwas für mich?

Zwei neue Stolpersteine in Schlachtensee: Gedenken an Miszyslaw Nathanblut und Charlotte Kirchberger

Fußball in Lankwitz: Thomas „Icke” Häßler, Weltmeister und Trainer des BFC Preussen, ist erkrankt und übergibt sein Amt

Meisterschaft: Tango, Walzer, Cha-Cha-Cha im Cole-Sports Center

Auftakt nach Maß: Hertha 03 gewinnt in der B-Juniorinnen Bundesliga gegen den VFL Wolfsburg

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Nele Jensch:

Karstadt am Hermannplatz: Baustart für 2023 angekündigt

„Die Art Kreuzberg ist mehr als nur ein Wochenende im September“: Interview mit Kunstfestival-Organisatorin Ina Simson

Mehr Sicherheit für Fußgänger*innen: Bezirk streicht Parkplätze an der Boxhagener Straße

Baustart am ehemaligen Postscheckamt

Lausi-Neugestaltung: Ergebnisse der Bürgerbeteiligung

Ehrenamt: Bezirk sucht Schöff*innen

LetsDok-Dokumentarfilmtage auch in Xhainer Kinos

Berliner Klimatag auf dem RAW-Gelände

„Leyla rennt“: Mädchensportfest auf der Lohmühleninsel

Gegen das Vergessen: 20 neue Stolpersteine im Bezirk

