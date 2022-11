Berliner Wache wird ausgebaut Mehr Platz für die Feuerwehr am Wannsee

Frische Infos für die Berliner Wassersportszene: Die Feuerwehr baut ihre Wannsee-Wache aus und verlängert bis März 2023 die Stege für die Rettungsboote. Das geht aus der neuen Ausschreibung an die Baufirmen raus, über die jetzt der Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel berichtet hat. Den gibt es in voller Länge unter tagesspiegel.de/bezirke.

Wie berichtet will auch die Wasserschutzpolizei den Steg öfter nutzen, weil auf Havel und Wannsee die allgemeine Verlotterung der Sitten beklagt wird („Wir sind doch keine Slalomstangen!“). Das hatte die Wasserschutzpolizei im Spätsommer noch einmal bekräftigt, als sie sich mit Vertretern einer Bürgerinitiative traf („Igel“).

Hinzu kommt: In den nächsten Jahren wird auch der feste Anleger des Berliner Feuerwehrboots in Spandau neu gebaut - wie das gesamte Ufer. Auch dann braucht die Feuerwehr mehr Flexibilität zum Anlegen auf Wannsee und Havel.

Hier der Anleger mit dem Berliner Feuerwehrboot in der Betckestraße in Spandau. © André Görke

Bis 2008 gab’s mal eine richtige Wache der Wasserschutzpolizei auf Insel Schwanenwerder, einst Kladower Sandwerder genannt. Wer heute bei Google Street View schaut, kann die Wache auf Schwanenwerder noch erkennen: Da hängt das große, grüne Polizei-Schild am Zaun; dahinter parken grüne Busse der Polizei. Im Wasser schwimmt ein Polizeiboot. Gucken Sie hier mal.

Die neue Bürgerinitiative Igel …zu den neuen Dienstplänen: Die Polizei will laut Igel endlich die Dienstplanlücke schließen, von der mir Wasserschutzpolizisten, Wassersportler und Anwohner wiederholt berichtet haben. Zwischen 17.30 und 20 Uhr wird auf der Havel gern gebrettert, weil das blau-weiße Polizeiboot nicht immer zu sehen ist. Grund: Schichtwechsel. Durch neue „überlappende“ Dienstpläne, Zustimmung der Betriebsräte und die neue Wannsee-Wache wäre die Polizei flexibler und präsenter. Die Polizei schreibt mir aber, dass sie „24/7“ auf der Havel im Einsatz sei und die Dienstwechsel nicht etwa auf der Wache in Hakenfelde stattfänden (also hinter der zeitraubenden Schleuse), sondern auf der Unterhavel. Kontakt zur Wasserschutzpolizei: 030 4664 751 160

Mail: Dir-E-V-WSP-01@polizei.berlin.de

Internet: www.berlin.de …zum Kontakt der Bürgerinitiative. Spätestens 2023 soll die neue Homepage an den Start gehen. Wer sich engagieren will, findet hier den schnellen Mailkontakt: info@igel-berlin.de. Die Bürgerinnen und Bürger suchen weitere Mitstreiter und erklären ihr Kürzel „Igel“ so: „Die Abkürzung hat mit seiner Assoziation von ‚Abwehr‘, ‚Stacheln zeigen‘ einen gewissen Charme. Igel kann zudem, je nach Aktionskreis kombiniert werden, z.B. Igel Müggelsee, Igel Tegeler See… mit dem Ziel, unter dem Namen Igel Berlin nach und nach einen Zusammenschluss zu bilden.“

Zur Saison 2023 wollen die Sicherheitsbehörden eh auf Wannsee, Havel und Co aufrüsten und schaffen auch neue Jet-Ski an – wie die Polizei in Venedig, in Hamburg, in Miami, Australien oder auch am Schweriner See. 120.000 Euro werden für die neun Jetbikes eingeplant, hatte Staatssekretär Ralf Kleindiek, SPD, auf Anfrage von Frank Balzer, CDU, im Abgeordnetenhaus berichtet. Macht also 13.300 Euro pro Stück. Ist das viel Geld? Ja, natürlich ist das viel Geld, wobei viel Geld nicht automatisch „teuer“ bedeutet. Neuwertige Jet-Ski-Modelle (die nach zwei Sommern nicht gleich kaputt sind) werden bei Händlern für diese Preise und mehr gehandelt. Darüber hat der Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel im Sommer berichtet.

Die Einsatzfahrzeuge machen die Berliner Polizei aber flexibler. So, wie beispielsweise die Fahrradflotte der Polizei, die auf Kiezstraßen auch wendiger und nahbarer ist als, sagen wir, ein Wasserwerfer.

Berlins Wasserschutzpolizei mit all ihren Booten. © André Görke

Die Jetski können in Flachwassern am Ufer eingesetzt werden. Dort dümpeln gern mal Partyschiffe oder Umweltkriminelle rum, wo aber die schweren Polizeischiffe mit Tiefgang nicht hinkommen. Die Jetski sind schnell (Tempo 100) und vor allem wendiger als die tonnenschweren Riesenboote – und somit hilfreich bspw. in Hafenanlagen oder bei Demos.

Sie sind auch leicht per Polizei-Anhänger zu Seen oder anderen Flüssen zu transportieren und müssen nicht erst zig zeitraubende Schleusen passieren, um vom Wannsee nach Müggelsee zu kommen.

Und sie werden mit Wasserstrahl angetrieben, was die Arbeit (z.B. Wasserrettung) in engen Gewässern ungemein erleichtert und erleichternd ist: So ein Propeller kann sehr schlimme Verletzungen verursachen.

Lesen Sie mehr aus dem aktuellen Spandau-Newsletter

270.000 Abos und es werden jede Woche mehr: In Berlins Bezirksnewslettern bündeln wir für Sie exklusive Bezirksnachrichten, greifen Kiez-Debatten auf, nennen Termine und Tipps. Einmal pro Woche - und kostenlos unter tagesspiegel.de/bezirke. Hier die aktuelle Themen aus dem Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel.

Weihnachten Spezial : die wichtigsten Termine in Spandau - mit Tipps von Gemeinden und Lesern

: die wichtigsten Termine in Spandau - mit Tipps von Gemeinden und Lesern Weihnachten in der Zitadelle und in der Altstadt: Interview mit dem Chef über Schlittschuhbahn, Pyramide, LGBTI-Fest und E-Sportler am Glühweinstand

und in der Altstadt: Interview mit dem Chef über Schlittschuhbahn, Pyramide, LGBTI-Fest und E-Sportler am Glühweinstand Himmlisch! Weihnachtssingen am Ufer des Glienicker Sees

am Ufer des Glienicker Sees Mit Feuer und Drinks : 1. Weihnachtsmarkt am Barfly

: 1. Weihnachtsmarkt am Barfly Weihnachten auf dem Schulhof der schönen Gartenstadt Staaken

der schönen Gartenstadt Staaken Klassiker zum Auftakt : Ur-Weihnachtskranz im Johannesstift

: Ur-Weihnachtskranz im Johannesstift Nach Coronapause : Dorfpfarrer lädt zum Weihnachtsmarkt in Gatow

: Dorfpfarrer lädt zum Weihnachtsmarkt in Gatow 3 Tipps für Kladow : Weihnachten mit Wolle, Kunst und Esel

: Weihnachten mit Wolle, Kunst und Esel Florida Eis wird vom Landeschef in Sachsen-Anhalt empfangen

wird vom Landeschef in Sachsen-Anhalt empfangen Pflegecampus, Bahnhofsmission und Spreeradweg : News zu Baustellen

: News zu Baustellen Update zu den Neuwahlen in Spandau

zu den Neuwahlen in Spandau Vorsicht vor Einbrechern! Info-Abend der Polizei im Rathaus

Info-Abend der Polizei im Rathaus Viele Tipps : Klassik, Gitarren, Sternegucken, Bibliotheken...

: Klassik, Gitarren, Sternegucken, Bibliotheken... Kiezsport : Neuer Slogan für Sportfreunde Kladow, Sportnacht in der Traven-Schule

: Neuer Slogan für Sportfreunde Kladow, Sportnacht in der Traven-Schule „Diese S-Bahn-Bilder sucht doch der Görke!“ Fotos von der blauen Siemensbahn

sucht doch der Görke!“ Fotos von der blauen Siemensbahn Aus dem 1. FC Union aus Köpenick wird der 1. FC Westend bei Spandau

Zur Startseite