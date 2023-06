Berlins Bausenator Gaebler über die Krise auf dem Wohnungsmarkt „Es gibt keinen echten Mietmarkt mehr“

Herr Gaebler, am Mittwoch wurde der Abschlussbericht der Vergesellschaftungskommission veröffentlicht. Haben sich Deutsche Wohnen, Vonovia und Co. deswegen schon bei Ihnen gemeldet?

Nein, die haben das ja selbst verfolgt und sich über die entsprechenden Verbände auch dazu geäußert.

Wir fragen, weil wir uns an Stelle der Konzerne etwas Sorgen machen würden. Der Bericht hat weitgehend bestätigt, dass die Vergesellschaftung von Wohnraum rechtlich möglich und verhältnismäßig ist. Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie daraus?

Erst mal ist es gut, dass dargestellt wird, was Vergesellschaftung eigentlich ist, wie sie sich von Enteignung unterscheidet, worauf sie abzielt, auch welche Anforderungen damit verbunden sind. Das zeigt, dass es nicht so einfach wird, ein Gesetz zu erarbeiten, dass da durchaus noch Fallstricke sind. Wenn es so einfach wäre, hätten die Initiatoren das Gesetz auch selber erarbeiten und zur Abstimmung stellen können. Das haben sie aus für mich nachvollziehbaren Gründen nicht gemacht. Es hat aber auch niemand etwas davon, wenn wir jetzt schnell ein Gesetz erarbeiten, das dann von einem Gericht vom Tisch gefegt wird.

Was Sie planen, ist aber kein Umsetzungsgesetz, sondern ein sogenanntes Vergesellschaftungsrahmengesetz, in dem auch Vergesellschaftungskriterien für andere Branchen definiert werden sollen. Da scheint es nachvollziehbar, wenn die Initiative von Verzögerungstaktik und Ablenkungsmanöver spricht.

Nein, es sind ja immer wiederkehrende Personen, die für unterschiedliche Bereiche eine Vergesellschaftung fordern. Das hat mit dem Wasser angefangen. Dann gab es das Volksbegehren S-Bahn, was insofern irre war, als dass sie ja schon in Staatshand ist, und jetzt eben Wohnen. Insofern ergibt es doch Sinn, in einem Vergesellschaftungsrahmengesetz zu definieren, welche Bereiche der Daseinsvorsorge adressiert werden sollen. Parallel schauen wir natürlich, welche Kriterien für den Wohnungsbereich relevant sind.

Was bedeutet das? Am Mittwoch haben Sie im RBB gesagt, Sie werden parallel zum Rahmengesetz ein Umsetzungsgesetz erarbeiten.

Das war vom Wording her etwas missverständlich. Wir machen jetzt das Rahmengesetz. Im Zuge dieses Rahmengesetzes müssen wir, wie gesagt, auch schauen, welche Kriterien erforderlich sind, um eine Umsetzung zu ermöglichen. Das heißt, wir arbeiten parallel auch an einer Untersetzung für die konkrete Anwendung. Ob das dann ein eigenes Gesetz wird oder wir es im Rahmengesetz gleich mitmachen, wird man sehen.

Halten Sie persönlich die Vergesellschaftung von Wohnraum denn für eine gute Idee?

Das hat zwei Seiten: Es hört sich natürlich charmant an, wenn man nochmal circa 240.000 Wohnungen in den landeseigenen Bestand bekäme, indem man sie vergesellschaftet. Die andere Seite ist: Was kostet das eigentlich? Welche finanziellen Risiken übernehmen das Land Berlin und damit die Steuerzahler? Und es gibt auch einen politischen Preis: Der Anreiz für die private Wohnungswirtschaft, noch Wohnungen zu bauen, sinkt deutlich. Jedenfalls sofern es sich um Unternehmen handelt, die mehr als 3000 Wohnungen haben. Das heißt, wir nehmen einen großen Teil des Marktes generell aus dem Privatsektor heraus. Das kann man gut finden. Ich bezweifle nur, dass wir das mit staatlichen Mitteln allein alles bewältigen können.

Das war jetzt ein langes Nein, oder?

Ich sage nicht grundsätzlich Nein zu Vergesellschaftungen, aber ob das auf dem Wohnungsmarkt das richtige Mittel ist, da habe ich meine Zweifel.

Es wäre klüger, eine Regelung zu finden, die den Preisanstieg bei den Mieten begrenzt. Der hat ja nichts mit den tatsächlichen Kosten zu tun. Christian Gaebler, Senator für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen

Der Volksentscheid ist nicht aus einer Lust an der Vergesellschaftung entstanden, sondern aus der Erfahrung vieler Menschen in der Stadt, dass sie nur noch sehr schwer eine bezahlbare Wohnung finden. Ist der Mietmarkt aus Ihrer Sicht kaputt in Berlin?

Es gibt keinen echten Mietmarkt mehr, weil das Angebot viel zu gering ist und die Nachfrage wächst. Dadurch steigen der Preis und der Druck auf die Mieterinnen und Mieter. Eine Vergesellschaftung großer Bestände hebelt diesen Marktmechanismus übrigens nicht aus. Wir haben 1,6 Millionen Mietwohnungen in der Stadt. Von der Vergesellschaftung wären, wie gesagt, nur etwas mehr als 200.000 Wohnungen betroffen. Das ist also kein Allheilmittel.

Es wäre klüger, eine Regelung zu finden, die den Preisanstieg bei den Mieten begrenzt. Der hat ja nichts mit den tatsächlichen Kosten zu tun. Insofern wäre es richtig und wichtig, dass der Bund uns ermöglicht, Mietanstiege oder die aus Wohnungen zu erwirtschaftenden Gewinne wirksam zu begrenzen. Zum anderen brauchen wir mehr Wohnungen. Dazu sollen neben der öffentlichen Hand auch Private ihren Beitrag leisten. Aber mit der Vergesellschaftungsdiskussion bremse ich die privaten Aktivitäten noch mehr.

Im Koalitionsvertrag haben Sie angekündigt, mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Das haben auch schon andere Koalitionen davor angekündigt – mit mäßigem Erfolg. Warum soll sich das gerade jetzt ändern?

Die Zahl der gebauten Sozialwohnungen ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Trotzdem fallen immer noch mehr Wohnungen aus der Sozialbindung als gebaut werden, das ist richtig. Deswegen wollen wir Wohnungen ankaufen, gerade solche, die aus der Sozialbindung herausfallen. Außerdem haben wir die Wohnraumförderung verbessert, um mehr Neubau zu ermöglichen.

Zur Person Christian Gaebler (58) ist seit dem 27. April 2023 Senator für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen. Zuvor war er als Staatssekretär in verschiedenen Senatsverwaltung tätig, von 2018 bis 2021 außerdem als Chef der Senatskanzlei unter Michael Müller. Gaebler wuchs in West-Berlin auf und studierte an der Technischen Universität Verkehrswesen. Er ist Vize-Präsident des Berliner Fußballverbandes und aktiver Schiedsrichter.

Konkret wollen Sie die Förderung für den sozialen Wohnungsbau auf 1,5 Milliarden Euro pro Jahr erhöhen, dabei wurde das zur Verfügung stehende Geld schon in den vergangenen Jahren nicht abgerufen. Was macht Sie denn optimistisch, dass das anders wird?

Die Richtlinien für die Förderung wurden lange nicht geändert, wodurch die Konditionen völlig unattraktiv waren. Das haben wir letztes Jahr schon angepasst, wodurch die Zahl der Anträge bereits gestiegen ist. Die Richtlinien haben wir jetzt nochmal verbessert, etwa durch attraktive Zinskonditionen. Zudem haben wir ein drittes Fördermodell eingeführt, um auch Mieterinnen und Mieter mit mittleren Einkommen zu erreichen. Für die Bauherren bedeutet das ein erweitertes Angebot und eine verbesserte Wirtschaftlichkeit.



Die Förderung für den sozialen Wohnungsbau wird zu einem Großteil von den landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften in Anspruch genommen. Wäre es nicht sinnvoller, denen das Geld direkt zu geben?

Das Ziel ist, dass sich auch Private für den sozialen Wohnungsbau engagieren. Genossenschaften übrigens auch. Dann muss ich denen aber auch die gleichen Konditionen anbieten wie den Landeseigenen, sonst bekomme ich ein beihilferechtliches Problem.

Nun haben viele Immobilienkonzerne aufgrund der hohen Baupreise angekündigt, gar keine neuen Bauprojekte zu beginnen. Auch bei den Landeseigenen liegen viele Vorhaben auf Eis. Wie ehrlich ist es unter diesen Umständen, immer wieder die Zahl von 20.000 neuen Wohnungen im Jahr in Aussicht zu stellen?

Die 20.000 pro Jahr sind der Bedarf. Ich fände es nicht ehrlich, wenn ich jetzt plötzlich so tue, als ob der Bedarf niedriger sei. Dass 20.000 neue Wohnungen schwer zu erreichen sind, das ist klar. Aber jede Wohnung mehr, die man baut, schafft ein neues Zuhause für Menschen in dieser Stadt. Und deswegen sollten wir alle daran arbeiten, dass es möglichst viele werden und nicht darüber streiten, ob man sich niedrigere Ziele setzt.

Im Mietrecht ist viel durch den Bund vorgegeben. Auch gegen steigende Baupreise können Sie wenig tun. Müssen Sie sich nicht eingestehen, dass Sie als Bausenator eines Bundeslands einfach nicht so viel Macht haben – eine mögliche Vergesellschaftung mal außen vorgelassen?

Wir haben einen begrenzten Einfluss, aber wir haben Einfluss. Denken Sie an die Zweckentfremdungsverbotsverordnung, die Kündigungsschutzklausel, die Wohnraumförderung. Und gerade für den Neubau haben wir noch mehr Möglichkeiten. Die wollen wir mit dem Schneller-Bauen-Gesetz angehen.

An welche Möglichkeiten denken Sie?

Wir gucken uns an, welche gesetzlichen Regeln, die den Neubau behindern, wir entweder dauerhaft oder zumindest zeitweise außer Kraft setzen oder abmildern können. Wie wir das bei Wohnungen für Geflüchtete zum Beispiel heute schon tun. Wir schauen uns auch die Abläufe an. Welche Fristen gibt es für Stellungnahmen innerhalb der Verwaltung? Sind die Verfahren stringent organisiert? Wir haben jetzt alle beteiligten Akteure gebeten, uns Ideen und Hinweise zu schicken. Bis Ende Oktober wollen wir erste Eckpunkte präsentieren, damit wir Ende des Jahres einen Gesetzentwurf haben, der dann kommendes Jahr beschlossen werden kann.

Herr Gaebler, Sie sind immer noch als Schiedsrichter im Amateur-Fußball aktiv. Profitiert der Politiker Gaebler mehr vom Schiedsrichter Gaebler oder andersherum?

Schwer zu sagen. Ich glaube, dass ich durch meine langjährige politische Tätigkeit gelernt habe, zu moderieren. Andererseits muss man, zum Beispiel als Vorsitzender eines Ausschusses oder Gremiums, auch mal durchgreifen. Das ist als Schiedsrichter ähnlich. In beiden Fällen geht es um den Umgang mit Menschen und vielleicht auch darum, eine gewisse Ruhe zu bewahren. Der Vorteil auf dem Platz ist natürlich: Da entscheide ich, was passieren soll. Und wenn es Widerspruch gibt, gibt es eine Verwarnung.