Berlins Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch im Porträt Zu gut, um einfach dem Kalkül geopfert zu werden

Um drei Uhr früh ist Katharina Günther-Wünsch aufgestanden, hat sich von einem Hotel in Israel aufgemacht, zurück nach Berlin, ist vormittags in Schönefeld gelandet und kurz in ihrem Büro am Alexanderplatz vorbeigefahren. Und um Punkt 12.30 Uhr drückt die Bildungssenatorin wie verabredet Rabbiner Yehuda Teichtal an der Tür zum Jüdischen Campus Wilmersdorf die Hand. Zuspätkommen ist für sie keine Option.