Flüchten Unternehmen wegen der geringeren Gewerbesteuer von Berlin nach Brandenburg? Am Freitag erhob der Berliner Finanzsenator Daniel Wesener (Grüne) diesen Vorwurf.

Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa) forderte er, die Gewerbesteuersätze in Berlin und Brandenburg einander anzugleichen.

Doch was der Großstadt-Politiker der Grünen offensichtlich übersah: Während in Berlin die Gewerbesteuer eine Angelegenheit der Stadt ist, die zugleich ein eigenes Bundesland bildet, ist sie in Brandenburg eine Angelegenheit der Kommunen. Das Land hat damit nur wenig zu tun.

Entsprechend empört reagierten Vertreter der Potsdamer Landespolitik am Freitag. „Zu einer Harmonisierung der Gewerbesteuersätze in der Metropolregion Berlin-Brandenburg wird es kaum kommen“, sagte Finanzministerin Katrin Lange (SPD) auf Anfrage dieser Zeitung. „Die Entscheidung der Kommunen über ihre Hebesätze ist Teil der kommunalen Selbstverwaltung, die von der Rechtsordnung des Grundgesetzes aus guten Gründen garantiert ist.“

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräteherunterladen können.]

Zum Teil sehr unterschiedliche Gewerbesteuersätze bestehen im Übrigen ja nicht nur zwischen Berlin und Gemeinden in Brandenburg, sondern auch zwischen den Gemeinden in Brandenburg selbst – so wie in jedem anderen Bundesland auch. „Auf Landesebene bestehen hier grundsätzlich keine Einflussmöglichkeiten, ich würde es auch nicht für richtig halten, hier Einfluss zu nehmen.“

Auf scharfe Kritik stieß der Vorschlag aus Berlin auch beim Städte- und Gemeindebund: „Kommunale Selbstverwaltung bedeutet, dass sich eine Gemeinde nicht entschuldigen muss, wenn sie eine andere Regelung als eine Nachbargemeinde getroffen hat“, sagte dessen Geschäftsführer Jens Graf am Freitag in Potsdam. Dies müsse auch Berlin respektieren.

[Was ist los in Brandenburg? Die Potsdamer Neuesten Nachrichten informieren Sie direkt aus der Landeshauptstadt. Mit dem neuen Newsletter Potsdam HEUTE sind Sie besonders nah dran. Hier geht's zur kostenlosen Bestellung.]

Im Übrigen nehme die Bundeshauptstadt dieses Recht auch für sich selbst in Anspruch, wenn etwa auf Kita-Gebühren generell verzichtet werde. Brandenburg könne sich solche Geschenke nicht leisten. „Berlin hat offenbar ein Service-Problem: In vielen Brandenburger Städten und Gemeinden ist Wirtschaftsförderung Chefsache“, sagte Graf. „Unternehmen werden von den Hauptverwaltungsbeamten bei Ansiedlung und Entwicklung eng begleitet.“

Aufgrund der kleinteiligen Struktur und dünneren Besiedlung gehe im Flächenland Brandenburg vieles schneller und mit weniger Konflikten. „Das spricht sich herum und ist für Unternehmen attraktiv.“

Ähnlich äußerte sich der Sprecher für Kommunalfinanzen der SPD-Landtagsfraktion, Andreas Noack: „Die Gewerbesteuer ist laut Bundesrecht eine Gemeindesteuer“, sagte Noack auf Anfrage des Tagesspiegels. „Insofern scheint uns der Vorstoß des Berliner Finanzsenator weder rechtlich umsetzbar, noch mit unserer Vorstellung von kommunaler Eigenverantwortung vereinbar.“

[Mehr aus der Hauptstadt. Mehr aus der Region. Mehr zu Politik und Gesellschaft. Und mehr Nützliches für Sie. Das gibt's nun mit Tagesspiegel Plus: Jetzt 30 Tage kostenlos testen.]

Linken-Fraktionschef Sebastian Walter sagte dieser Zeitung, es sei richtig, dass man „Steueroasen auf Kosten von Bürgerinnen und Bürgern“ verhindern müsse. Durch Eingriffe in die Hoheit der Kommunen werde das aber nicht verhindert. „In jeder Kommune gibt es andere Bedingungen und auch andere Kosten, die eine unterschiedliche Gewerbesteuer rechtfertigen – da muss man die Hauptstadtbrille mal absetzen und sich mit den Bedingungen vor Ort beschäftigen.“

Mehr zum Thema Träger verliert vor Gericht Berlin darf Zusatzbeiträge von Kitas auf 90 Euro begrenzen

Und der Vorsitzende der in Brandenburg nicht im Landtag vertretenen FDP, Zyon Braun, warnte gar vor einer Insolvenzwelle, würde man die Unternehmen noch weiter belasten. „Viele Unternehmen leiden unter der Knappheit von Rohstoffen und Gütern sowie den steigenden Preisen“, sagte Braun am Freitag. Es brauche positive Impulse und keine weitere Verteuerung für Verbraucher. „Wir müssen die Metropolregion gemeinsam denken, aber wollen keine Einheitsregion.“