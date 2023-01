Berlins „Grüner Ring“ Neuer 6-Kilometer-Park verbindet Großsiedlungen im Westen

Frühlingsgefühle? Bitteschön: 2023 wird’s ernst mit dem „Grünen Ring“, der in Etappen in Berlin-Spandau entsteht. Bis Oktober sollen jetzt Agenturen Design, Logo und Info-Schilder für den neuen Park entwickeln, der auf eine Länge von fast sechs Kilometer kommt und viele Großsiedlungen miteinander verbindet. Weiter unten finden Sie auch die Grafik aus dem Haus von Baustadtrat Thorsten Schatz, CDU, zum 5700 Meter langen Ring, der quer durch die Berliner Ortsteile Staaken und Wilhelmstadt führt. Das geht aus einer Ausschreibung an die Firmen hervor, über die der Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau jetzt berichtet hat.

