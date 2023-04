Berlins neue Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe „Wir werden jetzt nicht auf politische Spielchen der Rechten reinfallen“

Frau Kiziltepe, Kai Wegner wurde am Donnerstag erst im dritten Wahlgang zum Regierenden Bürgermeister gewählt. Die AfD behauptet, für seine parlamentarische Mehrheit verantwortlich zu sein. Manche in Ihrer Partei sprechen deshalb von einer Katastrophe. Wie ist diese Wahl für eine Parteilinke wie Sie zu rechtfertigen?

Kai Wegner hat im dritten Wahlgang eine Mehrheit von 86 Stimmen erreicht. Das entspricht exakt den Stimmen der CDU- und SPD-Fraktionen. Ich werde mich nicht an der Verbreitung von AfD-Narrativen beteiligen. Ich glaube und traue der AfD nicht, und damit fange ich jetzt auch nicht an. Es liegen viele wichtige Aufgaben vor uns. Wir werden jetzt anfangen zu arbeiten und nicht auf politische Spielchen der Rechten reinfallen.